Régimen de Maduro envió una sorpresiva carta a todas las naciones del mundo en momento decisivo de tensiones con EE. UU.

El régimen venezolano envió una advertencia global y criticó la “inacción” frente a la “agresión” de Estados Unidos y la ha comparado con el apaciguamiento ante la agresividad de la Alemania nazi liderada por Adolf Hitler.

“En la década de 1930, el silencio y la pasividad de la comunidad internacional frente al ascenso del nazismo condujeron a una tragedia humana sin precedentes, el holocausto y una guerra mundial”, dijo el ministro de Exteriores venezolano, Yván Gil, en rueda de prensa.

“Hoy, salvando las diferencias históricas, la lógica es la misma”, dijo en una misiva remitida a todos los países del mundo y leída este lunes, 22 de diciembre, por el funcionario del régimen de Maduro.

Caracas aseguró que “si se tolera el uso unilateral de la fuerza, la ejecución de civiles, la piratería y el saqueo de recursos de Estados soberanos, el mundo se encamina hacia un escenario de confrontación global de proporciones imprevisibles”.

Para el régimen, estas acciones estadounidenses generan además “inestabilidad” en los mercados internacionales que “golpeará a las economías de todo el mundo”, “especialmente en los países más vulnerables”.

Tendrá asimismo consecuencias a nivel climático, ya que “afectarán el suministro de petróleo y energía e incrementarán las emisiones de petróleo”.

La política de Washington de “piratería estatal” es “una amenaza directa al orden jurídico internacional y la seguridad global”. “La energía no puede convertirse en arma de guerra”, dijo Gil.

Ante esta situación, Venezuela pidió a los países de todo el mundo a “que condenemos juntos explícitamente estas acciones de agresión, piratería y ejecuciones extrajudiciales”.

“Exijamos el cese inmediato del despliegue militar, el bloqueo y los ataques armados”, aseveró Gil y agregó: “Defender hoy a Venezuela es defender la paz, la legalidad internacional y la estabilidad del mundo”.

La misiva recuerda por orden cronológico la “escalada” de Estados Unidos contra Venezuela con el despliegue de un contingente militar de grandes dimensiones en el Caribe, los ataques contra las supuestas narcolanchas que se ha cobrado ya más de un centenar de vidas y, por último, la captura de petroleros con crudo venezolano.

Los dos buques abordados portaban unos cuatro millones de barriles de petróleo que fueron confiscados en contra de resoluciones de la ONU, la Convención Sobre la Alta Mar o la Convención para la Represión de Actos Ilícitos Contra la Seguridad de la Navegación Marítima, aseguró el régimen en su carta.

En cuanto a los ataques de fuerzas militares estadounidenses, implican la “ejecución extrajudicial” de 104 personas, “muchas de ellas en condición de naufragio” en contra de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, los convenios de Ginebra.

“No se trata de incidentes aislados, sino de una práctica sistemática de uso letal de la fuerza fuera de todo marco legal internacional”, leyó Gil.

Sobre el despliegue naval y aéreo iniciado el 14 de agosto, que incluye un submarino nuclear, el régimen denuncia que implica “una amenaza directa del uso de la fuerza, prohibida por la Carta de Naciones Unidas".

