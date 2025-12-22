El Gobierno de China condenó la “detención arbitraria” de tres petroleros venezolanos por parte del Ejército de Estados Unidos y ha subrayado que estas acciones suponen “una grave violación del derecho internacional”, unos incidentes que Caracas ha criticado y tildado de “piratería” por parte de Washington.

“China se opone firmemente a las sanciones unilaterales e ilegales impuestas sin base en el derecho internacional o autorización del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, así como a cualquier acción que viole los propósitos y principios de la Carta de la ONU e infrinja la soberanía y seguridad de otros países”, dijo el portavoz del Ministerio de Exteriores chino, Lin Jian.

“Venezuela tiene derecho a desarrollar de forma independiente una cooperación mutuamente beneficiosa con otros países”, agregó.

Lin Jian, portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores chino Foto: dpa/picture alliance via Getty I

Por otro lado, el funcionario aseguró que Pekín considera que “la comunidad internacional entiende y apoya la posición de Venezuela a la hora de proteger sus derechos e intereses legítimos”, según ha informado el diario chino Global Times.

Estados Unidos realizó el domingo su tercera incursión de este tipo en aguas frente a Venezuela a pesar de que el tercer petrolero afectado no figuraba en la lista de buques sancionados por el Tesoro estadounidense, en medio de un “bloqueo” contra estas embarcaciones anunciado por el presidente del país norteamericano, Donald Trump.

La escalada de Estados Unidos contra buques cargados con petróleo de Venezuela amenaza con frenar la producción y asfixiar su economía.

Captura de pantalla, extraída de un video publicado en la cuenta X de la secretaria de Seguridad Nacional de EE. UU., Kristi Noem, muestra un avión de la Guardia Costera estadounidense sobrevolando un petrolero, cuya última parada fue en Venezuela, antes de ser interceptado el 20 de diciembre de 2025. Foto: AFP

Estados Unidos movilizó una gigantesca flota militar al Caribe, lo que inicialmente se presentó como una operación contra el narcotráfico y ahora incluye dos confiscaciones militares de petroleros y un bloqueo a este tipo de embarcaciones desde y hacia Venezuela, cuando se trata de buques sancionados.

Trump ordenó bloquear buques sancionados, pero analistas advierten que la medida puede afectar a cualquier barco con crudo venezolano, salvo los que trabajan para Chevron.

Reportan que Estados Unidos confiscó otro buque frente a costas de Venezuela

Venezuela exporta unos 500.000 barriles en el mercado negro, principalmente a Asia, dijo Juan Szabo, consultor y exvicepresidente de la estatal PDVSA.

El segundo barco incautado no estaba, de hecho, en la lista negra de Estados Unidos, según una revisión de la AFP, que determinó que el tanquero no aparece en la lista del Departamento del Tesoro de Estados Unidos de empresas e individuos sancionados.

Nicolás Maduro y Donald Trump Foto: Getty Images

El Consejo de Seguridad de Naciones Unidas tiene prevista una reunión sobre el tema para el martes.

La presión de Estados Unidos sobre Maduro comenzó en septiembre con el bombardeo de embarcaciones que estarían vinculadas a Maduro a través del Cartel de los Soles.

Hasta el momento, van más de 100 muertos en estas operaciones contra las llamadas “narcolanchas”.

Con información de AFP y Europa Press*