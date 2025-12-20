Reportan que Estados Unidos confiscó otro buque frente a costas de Venezuela

En medio de la ofensiva del Gobierno del presidente estadounidense Donald Trump, contra el régimen venezolano de Nicolás Maduro, desde el medio Reuters reportan este sábado, 20 de diciembre, otro duro golpe contra la dictadura.

De acuerdo con el citado medio, tres funcionarios estadounidenses aseguraron que el Gobierno de Trump interceptó y confiscó otro buque frente a costas de Venezuela.

Se trataría del segundo buque petrolero incautado cerca a Venezuela, teniendo en cuenta que el pasado miércoles, 10 de diciembre, militares estadounidenses incautaron otra embarcación en aguas cercanas a Venezuela.

“Acabamos de incautar un petrolero en la costa de Venezuela, uno grande (...) el más grande que se haya incautado jamás”, dijo Trump a la prensa en la Casa Blanca, el pasado 10 de diciembre.

En imágenes se pudo observar a tropas estadounidenses asaltando el buque desde helicópteros para, posteriormente, efectuar la incautación.

El operativo estadounidense contra el buque petrolero, la semana pasada. Foto: Captura de pantalla

El gobierno de Trump ya había advertido que se venía un “bloqueo” contra “todos los petroleros sancionados que entren y salgan de Venezuela”.

Nicolás Maduro arremete contra Trump y denuncia “secuestro” y “piratería” por buque petrolero confiscado

Precisamente, este viernes 19 de diciembre, el secretario de Estado, Marco Rubio, dijo en rueda de prensa que Estados Unidos hará cumplir sus leyes y “nada impedirá” que aplique el bloqueo contra buques petroleros sancionados en el Caribe.

“No existe nada que vaya a impedir nuestra capacidad de aplicar las leyes de Estados Unidos en términos de buques que están sancionados”, dijo Rubio, luego de ser consultado sobre el anuncio de Caracas de que la Armada del régimen iba a escoltar a los petroleros en el Caribe.

Las tensiones entre Maduro y Trump siguen latentes. Foto: Getty Images

Continúan los ataques contra presuntas narcolanchas en el Pacífico

Este miércoles, 17 de diciembre, las fuerzas armadas estadounidenses informaron de un nuevo ataque contra una presunta narcolancha en aguas del Pacífico.

En el hecho, según señalaron desde el Gobierno Trump, murieron cuatro personas.

“Los servicios de inteligencia confirmaron que el navío estaba transitando por una conocida ruta narcotraficante en el Pacífico este y estaba llevando a cabo operaciones de tráfico de drogas”, afirmó el Comando Sur estadounidense en una publicación en X.

Donald Trump responde si quiere derrocar a Nicolás Maduro e iniciar una guerra en Venezuela: “No lo descarto”

Desde que se inició la campaña antinarcóticos en septiembre, Estados Unidos ha realizado más de 25 ataques de este tipo, que han dejado al menos 99 muertos.

Para esa campaña bélica sin precedentes, Trump ordenó el despliegue de una gran flota encabezada por el mayor portaaviones del mundo, el Gerald Ford, en el Caribe, así como cazas en Puerto Rico y marines.

El principal objetivo de la campaña es presionar a Caracas, cuyo gobierno es tildado de “narcoterrorista” por Washington.