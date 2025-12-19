Mundo

Maduro invoca a Chávez y amenaza a Donald Trump por las “agresiones” de Estados Unidos contra Venezuela

En un discurso cargado de simbolismo, el líder del régimen juró fidelidad a su movimiento mientras Washington endurece su ofensiva contra la dictadura.

GoogleSiga las noticias internacionales en Discover para conocer los hechos globales de hoy

Redacción Mundo
19 de diciembre de 2025, 2:27 p. m.
Nicolás Maduro y Donald Trump.
Nicolás Maduro y Donald Trump. Foto: Getty Images

El dictador venezolano, Nicolás Maduro, prometió “romper con el maleficio de la traición” en el país caribeño e insistió en que “defenderá con lealtad la patria” ante las “agresiones” de Estados Unidos, que ha anunciado un bloqueo completo a la entrada y salida de barcos venezolanos, todo como parte de la estrategia de presión de Washington contra el régimen chavista.

Asimismo, el líder del régimen expresó su “lealtad al comandante Hugo Chávez” y señaló que “este juramento se cumple con el alma arrugada, pero decisión absoluta, a riesgo de la propia vida”, manifestó Nicolás Maduro en la noche del jueves en un mensaje transmitido por la televisión pública venezolana.

Maduro toma una decisión ‘urgente’ tras conocer que Venezuela “está rodeada” por EE. UU.

“Vine a jurar y a decirle al comandante Chávez en un mensaje, desde la profundidad del alma popular: comandante Chávez, no te fallaremos. En Venezuela romperemos el maleficio de la traición y te seremos leales aquí en esta vida y más allá en todas las vidas que nos toque”, expresó el dictador, según informaciones recogidas por el diario El Universal.

x
Trump amenazó varias veces con ingresar a territorio venezolano. Foto: Anna Moneymaker / Fotógrafo de plantilla - Getty Images / Fotógrafo autónomo

Posteriormente, Maduro, quien es acusado por Estados Unidos de liderar la organización narcotraficante del Cartel de los Soles, envió un mensaje a la población venezolana en medio de la disputa que tiene contra el Gobierno de Donald Trump y de la que se espera que las tensiones sigan aumentando hasta un punto desconocido.

Noticias Estados Unidos

Influenza A (H3N2) causa preocupación en Estados Unidos: los casos siguen siendo elevados y las mutaciones generan resistencia a la vacuna

Mundo

Comunidad de surfistas de Sídney, Australia, realizan emotivo homenaje a las víctimas del atentado terrorista de Bondi Beach

Mundo

Nicolás Maduro se inventa un premio al “arquitecto de la paz” y se lo entrega a sí mismo

Noticias Estados Unidos

Mal tiempo complica los vuelos en el aeropuerto LaGuardia de Nueva York, en plena antesala navideña

Mundo

¿Quién es el famoso abogado que defiende a Nick Reiner por el presunto asesinato de sus padres y quién paga por sus millonarios honorarios?

Noticias Estados Unidos

La Marina estadounidense lanza por primera vez un dron suicida desde un buque en altamar

Noticias Estados Unidos

Alerta máxima: Amazon retira productos en todo Estados Unidos que podrían ocasionar la muerte, revise si en su casa tiene uno de estos

Mundo

Donald Trump responde si quiere derrocar a Nicolás Maduro e iniciar una guerra en Venezuela: “No lo descarto”

Mundo

Estados Unidos arremete contra el Tren de Aragua y anuncia duras medidas contra más de 70 miembros de la organización criminal

Mundo

Donald Trump da tajante respuesta de si avisará al Congreso en caso de ordenar un ataque terrestre en Venezuela

“El pueblo no estaba tan empoderado, tan organizado como lo está hoy, porque antes tenía conciencia revolucionaria, pero hoy tiene una conciencia superior, que es una conciencia patria que une el conocimiento revolucionario con la conciencia del terruño”, apuntó en su discurso el líder del régimen venezolano en su mensaje a la nación.

Trump le habría preguntado a las empresas petroleras si volverían a Venezuela si Maduro deja el poder, esto respondieron

En este sentido, finalmente expresó su “lealtad absoluta a la patria y el pueblo, a Bolívar y a la historia, al resucitador del proyecto original del gigante de gigantes y gran guerrero, Simón Bolívar”, concluyó en su mensaje el líder de la dictadura del Palacio de Miraflores.

Nicolás Maduro y Donald Trump
Nicolás Maduro volvió a referirse a la acciones de Donald Trump contra el régimen venezolano. Foto: Getty Images

Estas declaraciones llegan después de que el Ejército estadounidense diera de baja a varias personas en un nuevo ataque contra supuestas embarcaciones ligadas a carteles narcotraficantes en el océano Pacífico.

Estados Unidos vigila 18 petroleros en Venezuela luego del “bloqueo total” que ordenó Trump: estos son los planes del gobierno

Estos ataques, que se suman a los del mar Caribe y dejan ya más de 90 víctimas mortales, buscan ejercer presión sobre el Gobierno del presidente venezolano, Nicolás Maduro, y responden a la supuesta lucha de Washington contra el narcotráfico.

Con información de Europa Press.

Mas de Mundo

Alerta por aumento de casos de gripe H3N2 en Reino Unido: ¿cómo identificar los síntomas?

Influenza A (H3N2) causa preocupación en Estados Unidos: los casos siguen siendo elevados y las mutaciones generan resistencia a la vacuna

SYDNEY, AUSTRALIA - DECEMBER 19: A father and son participate in a paddle-out and swim during sunrise at Bondi Beach to honor the victims of the Bondi Beach mass shooting from December 14, on December 19, 2025 in Sydney, Australia. Life slowly returned to normal at Bondi Beach, with people from all walks of life still paying respects and tributes as funerals for the victims continued across the city. Police say at least 16 people, including one suspected gunman, were killed and more than 40 others injured when two attackers opened fire near a Hanukkah celebration at the world-famous Bondi Beach, in what authorities have declared a terrorist incident. The government is moving to tighten gun laws across the country. (Photo by Audrey Richardson/Getty Images) (Photo by Audrey Richardson / GETTY IMAGES ASIAPAC / Getty Images via AFP)

Comunidad de surfistas de Sídney, Australia, realizan emotivo homenaje a las víctimas del atentado terrorista de Bondi Beach

El mandatario venezolano descalificó públicamente a María Corina Machado.

Nicolás Maduro se inventa un premio al “arquitecto de la paz” y se lo entrega a sí mismo

El aeropuerto LaGuardia, en Nueva York, registró retrasos en sus operaciones este viernes debido a fuertes vientos y lluvias asociadas a un sistema de tormentas que afecta al noreste de Estados Unidos.

Mal tiempo complica los vuelos en el aeropuerto LaGuardia de Nueva York, en plena antesala navideña

¿Quién es el famoso abogado que defiende a Nick Reiner por el presunto asesinato de sus padres y quién paga por sus honorarios?

¿Quién es el famoso abogado que defiende a Nick Reiner por el presunto asesinato de sus padres y quién paga por sus millonarios honorarios?

Imagen difundida por la Marina de EE. UU. muestra el lanzamiento del dron de ataque LUCAS, un hito en el uso de sistemas autónomos desde buques de guerra.

La Marina estadounidense lanza por primera vez un dron suicida desde un buque en altamar

El producto se enmarcan en el programa Delivery Service Partner

Alerta máxima: Amazon retira productos en todo Estados Unidos que podrían ocasionar la muerte, revise si en su casa tiene uno de estos

Donald Trump y Nicolás Maduro

Donald Trump responde si quiere derrocar a Nicolás Maduro e iniciar una guerra en Venezuela: “No lo descarto”

Las Palmas, Uno de los cafés más populares de Estados Unidos se despidió para siempre y cerró sus puertas después de 45 años

Uno de los cafés más populares de Estados Unidos se despidió para siempre y cerró sus puertas después de 45 años

Un helicóptero de la Guardia Costera de Estados Unidos participa en el rescate de un navegante que abandonó su barco pesquero en llamas en el Golfo de México, a más de 100 millas de la costa de Florida.

Rescate al límite: helicóptero de la Guardia Costera salva a marinero tras incendio en el Golfo

Noticias Destacadas