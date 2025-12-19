Maduro invoca a Chávez y amenaza a Donald Trump por las “agresiones” de Estados Unidos contra Venezuela

El dictador venezolano, Nicolás Maduro, prometió “romper con el maleficio de la traición” en el país caribeño e insistió en que “defenderá con lealtad la patria” ante las “agresiones” de Estados Unidos, que ha anunciado un bloqueo completo a la entrada y salida de barcos venezolanos, todo como parte de la estrategia de presión de Washington contra el régimen chavista.

Asimismo, el líder del régimen expresó su “lealtad al comandante Hugo Chávez” y señaló que “este juramento se cumple con el alma arrugada, pero decisión absoluta, a riesgo de la propia vida”, manifestó Nicolás Maduro en la noche del jueves en un mensaje transmitido por la televisión pública venezolana.

“Vine a jurar y a decirle al comandante Chávez en un mensaje, desde la profundidad del alma popular: comandante Chávez, no te fallaremos. En Venezuela romperemos el maleficio de la traición y te seremos leales aquí en esta vida y más allá en todas las vidas que nos toque”, expresó el dictador, según informaciones recogidas por el diario El Universal.

Trump amenazó varias veces con ingresar a territorio venezolano. Foto: Anna Moneymaker / Fotógrafo de plantilla - Getty Images / Fotógrafo autónomo

Posteriormente, Maduro, quien es acusado por Estados Unidos de liderar la organización narcotraficante del Cartel de los Soles, envió un mensaje a la población venezolana en medio de la disputa que tiene contra el Gobierno de Donald Trump y de la que se espera que las tensiones sigan aumentando hasta un punto desconocido.

“El pueblo no estaba tan empoderado, tan organizado como lo está hoy, porque antes tenía conciencia revolucionaria, pero hoy tiene una conciencia superior, que es una conciencia patria que une el conocimiento revolucionario con la conciencia del terruño”, apuntó en su discurso el líder del régimen venezolano en su mensaje a la nación.

En este sentido, finalmente expresó su “lealtad absoluta a la patria y el pueblo, a Bolívar y a la historia, al resucitador del proyecto original del gigante de gigantes y gran guerrero, Simón Bolívar”, concluyó en su mensaje el líder de la dictadura del Palacio de Miraflores.

Nicolás Maduro volvió a referirse a la acciones de Donald Trump contra el régimen venezolano. Foto: Getty Images

Estas declaraciones llegan después de que el Ejército estadounidense diera de baja a varias personas en un nuevo ataque contra supuestas embarcaciones ligadas a carteles narcotraficantes en el océano Pacífico.

Estos ataques, que se suman a los del mar Caribe y dejan ya más de 90 víctimas mortales, buscan ejercer presión sobre el Gobierno del presidente venezolano, Nicolás Maduro, y responden a la supuesta lucha de Washington contra el narcotráfico.

Con información de Europa Press.