Estados Unidos vigila 18 petroleros en Venezuela luego del “bloqueo total” que ordenó Trump: estos son los planes del gobierno

Estados Unidos está monitoreando unos 18 buques petroleros en aguas internacionales luego de que el presidente Donald Trump ordenara un “bloqueo total” de los barcos sancionados el pasado martes, por lo que estos no pueden llegar ni salir de puertos venezolanos, como parte de sus presiones al régimen de Nicolás Maduro.

El miércoles, 17 de diciembre, un informe del medio estadounidense Axios reveló que el Gobierno de Trump está supervisando 18 petroleros que han sido sancionados por el país de Norte América y están en aguas venezolanas. Según la prensa, uno de esos buques es de carga de gran tamaño, similar al que incautó la administración de Trump la semana pasada.

Nicolás Maduro está contra las cuerdas. Foto: GETTY IMAGES

Axios citó al cofundador de la empresa de monitoreo del transporte marítimo Tanker Trackers, Samir Madani, y determinó que de los 712 barcos sancionados, al menos 40 están en las costas de Venezuela. Además, el medio asegura que el Gobierno de Trump planea decomisar todos esos buques monitoreados en cuanto abandonen los límites marítimos del país latinoamericano.

Al mismo tiempo, la administración del republicano está en busca de sancionar más petroleros, agregándolos a la lista de “Nacionales Especialmente Designados” lo que, según el medio en mención, ya comenzó a hacer la semana pasada.

EE. UU. incautó un petrolero de Venezuela la semana pasada, compartió imágenes del momento. Foto: AFP

“Venezuela está completamente rodeada por la Armada más grande jamás reunida en la historia de Sudamérica. Esta solo crecerá, y la conmoción que sentirán será como nunca antes la han visto, hasta que devuelvan a Estados Unidos todo el petróleo, las tierras y demás bienes que nos robaron previamente“, sentenció el presidente Trump en una publicación de Truth Social el martes, 16 de diciembre, tras ordenar el bloqueo de los petroleros.

“El régimen ilegítimo de Maduro está utilizando el petróleo de estos yacimientos robados para financiarse, el narcoterrorismo, la trata de personas, el asesinato y el secuestro“, se lee en el trino, donde también designó a la dictadura de Maduro como terrorista: ”Por el robo de nuestros activos, y por muchas otras razones, incluyendo el terrorismo, el narcotráfico y la trata de personas, el régimen venezolano ha sido designado como una organización terrorista extranjera“.

“Hoy ordeno un bloqueo total y completo de todos los petroleros autorizados que entran y salen de Venezuela. Los inmigrantes ilegales y criminales que el régimen de Maduro ha enviado a Estados Unidos durante la débil e inepta administración de Biden están siendo devueltos a Venezuela a un ritmo acelerado", determinó.

“Estados Unidos no permitirá que criminales, terroristas ni otros países roben, amenacen o dañen a nuestra nación, ni permitirá que un régimen hostil se apodere de nuestro petróleo, tierras ni ningún otro activo, todo lo cual debe ser devuelto a Estados Unidos INMEDIATAMENTE”, concluye el mensaje.