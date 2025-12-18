“Error fatal”: Rusia envía advertencia a países de latinoamérica tras tensiones entre Trump y Maduro

Las autoridades de Rusia alertó del “potencial peligro” que supone el aumento de la tensión en torno a Venezuela tras los últimos ataques perpetrados por el Ejército estadounidense en aguas del mar Caribe y el océano Pacífico, donde la cifra de muertos asciende ya a los 90.

El portavoz del Kremlin, Dimitri Peskov, dijo que esta situación supone un “riesgo extremo” y ha reiterado su apoyo al régimen de Maduro, con el que “mantiene el contacto constantemente, incluido al más alto nivel”, según informaciones recogidas por la agencia rusa de noticias TASS.

“Venezuela es nuestro aliado, nuestro socio, y tenemos contacto constante”, insistió, al tiempo que ha confirmado que el presidente ruso, Vladimir Putin, y el dictador venezolano, Nicolás Maduro, han mantenido recientemente conversaciones telefónicas.

Vladimir Putin y Nicolás Maduro Foto: AFP

Estas informaciones apuntan a que Putin y Maduro hablaron por última vez el 11 de diciembre, cuando intercambiaron posturas sobre el desarrollo de las relaciones entre Rusia y Venezuela. Además, reafirmaron su compromiso a seguir cooperando en varias áreas.

Las palabras de Peskov llegan ahora que el Gobierno venezolano ha solicitado una reunión urgente del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas para frenar lo que han descrito como una “agresión criminal” por parte de Washington, al que acusan de querer “robar los recursos petroleros” del país.

El Ministerio de Relaciones Exteriores ruso dijo esperar que la Casa Blanca “no permita un error fatal y se abstenga de seguir avanzando a una situación que amenaza a todo el hemisferio occidental con consecuencias impredecibles”.

Vladimir Putin junto al portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov. (Foto: AFP) Foto: AFP

El canciller, también urgió una “desescalada” y expresó su apoyo al régimen de Maduro.

Al anunciar el bloqueo, Trump afirmó que Venezuela estaba “completamente rodeada” por los buques estadounidenses, lo que generó temores de una intervención. En el pasado, Rusia ha ayudado a apuntalar la economía venezolana.

China y Rusia entran a confrontación entre Trump y Maduro: enviaron mensaje crucial en medio de tensiones militares

Estados Unidos, por su parte, multiplica las medidas, tanto económicas como militares, para aumentar la presión sobre el dictador venezolano, a quien acusa de dirigir un cártel de drogas, lo cual él niega.

En una reciente entrevista, el presidente estadounidense, Donald Trump, afirmó que los días de Maduro están “contados”.

Vladimir Putin, Nicolás Maduro y Donald Trump Foto: GETTY Y FB/NICOLASMADURO

Maduro cuestiona las maniobras estadounidenses y afirma que buscan un “cambio de régimen” para apropiarse de las cuantiosas reservas de petróleo venezolanas.

Con información de AFP y Europa Press*