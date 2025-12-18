En medio de un evento público este jueves, el ministro de Relaciones Exteriores del régimen venezolano, Diosdado Cabello, lanzó un mensaje que pareció ser una amenaza hacia el presidente Donald Trump, en medio de tensiones que han incrementado entre las dos naciones los últimos meses, pues Estados Unidos cuenta con sus fuerzas militares en el Caribe para hacer, supuestamente, frente al narcotráfico, al tiempo que se presiona para que Nicolás Maduro deje el poder.

En su discurso, Cabello sacó un machete frente a una multitud que lo escuchaba.

El funcionario de la dictadura le dijo a sus oyentes que el machete estaba fabricado con “acero fundido” y aseguró que “no es utilería, es el machete del guerrillero”. Mientras mostraba cómo se porta, aseguró que fue un regalo de “mis hermanos de tupamaros”, en referencia al Movimiento de Liberación Nacional-Tupamaros, una extinta organización de extrema izquierda originaria de Uruguay.

“Nos encontraremos en la batalla y nos encontraremos siempre en la victoria, junto a nuestro pueblo”, determinó mientras alzaba el arma. “El sable guerrillero”, lo nombró también. Y mostró al público que el machete tenía las iniciales de su nombre.

Mientras tanto, el gobierno de Trump sostiene duras presiones contra el régimen. El pasado martes, 16 de diciembre, el presidente estadounidense ordenó un “bloqueo total” a los buques petroleros que han sido sancionados, lo que les prohíbe salir de Venezuela o arribar en puertos del país latinoamericano. Además, un informe de Axios aseguró que la administración está monitoreando 18 de esos barcos, con la finalidad de incautarlos en cuanto salgan de los límites marítimos venezolanos.

Presidente de EE. UU., Donald Trump. Foto: AP

Pese a que la anterior sanción no modifica en gran medida el mercado mundial de hidrocarburos, es un golpe a la economía nacional de Venezuela, que depende casi en el 90 % del petróleo.

Lo anterior no es todo. Estados Unidos desplegó sus fuerzas armadas en el Caribe y en el Pacífico desde mediados de agosto. Hasta ahora, se han bombardeado 27 embarcaciones que, presuntamente, transportaban drogar hacia Norteamérica. En los operativos han muerto al menos 99 personas.

Nicolás Maduro teme que su régimen está en sus horas finales. Foto: GETTY IMAGES

Para poner entre las cuerdas a Maduro, el Gobierno de Trump lo señala de liderar el Cartel de los Soles, el cual fue designado como Organización Terrorista Internacional, y estableció una recompensa de 50 millones de dólares por él.

Trump también nombró al régimen de Venezuela como una organización terrorista, lo que le permitiría a la administración tomar decisiones de guerra, aunque no haya sido declarada aún. Y, en varias oportunidades, el mandatario ha manifestado que entrará por tierra, para combatir el narco en todos los frentes.