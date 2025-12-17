Estados Unidos

Estados Unidos confirma otro ataque militar contra una narcolancha en el Pacífico que deja cuatro muertos

Se trata del ataque número 27 a barcos que, presuntamente, transportaban droga hacia el norte.

Redacción Mundo
18 de diciembre de 2025, 2:14 a. m.
Donald Trump y la nueva operación en el Pacífico.
Donald Trump y la nueva operación en el Pacífico. Foto: AP / Captura de pantalla de X

Las fuerzas armadas estadounidenses informaron este miércoles de un nuevo ataque contra una presunta narcolancha en aguas del Pacífico, con un balance de cuatro muertos.

“Los servicios de inteligencia confirmaron que el navío estaba transitando por una conocida ruta narcotraficante en el Pacífico este y estaba llevando a cabo operaciones de tráfico de drogas”, aseguró la publicación en X del Comando Sur estadounidense.

Desde que inició la campaña antinarcóticos en septiembre, Estados Unidos ha realizado más de 25 ataques de este tipo, que han dejado al menos 99 muertos.

Nicolás Maduro pide apoyo militar a Colombia en medio de tensiones militares con Estados Unidos

“El 17 de diciembre, bajo la dirección de @SecWar (secretario de Defensa) Pete Hegseth, la Fuerza de Tarea Conjunta Southern Spear realizó un ataque cinético letal contra un buque operado por una Organización Terrorista Designada en aguas internacionales”, se lee en la publicación del comando.

“Nada puede detener lo inevitable”: congresista de EE. UU. pronostica el fin del régimen de Maduro ante posible guerra con Venezuela

Nueva renuncia directiva en el FBI: una ficha clave para el gobierno Trump dejará su puesto en enero, ¿consecuencia del caso Epstein?

Qué implica el “bloqueo total” que ordenó Trump contra los petroleros de Venezuela en medio de tensiones con Maduro

Detalles del caso de la mujer latina hallada muerta dentro de un congelador en una tienda Dollar Tree de Miami

¿Renovó Inter de Miami a Luis Suárez? conozca el futuro del jugador y algunas de sus estadísticas en el club estadounidense

Revelan planes para una posible visita de María Corina Machado a la Casa Blanca, tras salir de Venezuela y recibir el Premio Nobel

Actualización del caso de la Universidad de Brown: nuevas pistas del responsable del tiroteo. La institución ya respondió

Expectativa ante anuncio de Trump por Venezuela se queda en veremos: drogas y migración marcaron su discurso

Trump le habría preguntado a las empresas petroleras si volverían a Venezuela si Maduro deja el poder, esto respondieron

Donald Trump vuelve a advertir a Nicolás Maduro en medio del bloqueo petrolero y tensiones militares: “No va a pasar nadie”

“Cuatro narcoterroristas hombres murieron y ningún miembro de las fuerzas militares estadounidenses resultó herido”, complementaron los militares.

Discurso
El presidente Trump desplegó sus fuerzas desde agosto del 2025 en el Caribe y en el Pacífico. Foto: AP

Este ataque se da el mismo día que la Cámara de Representantes de Estados Unidos se reunió para discutir la viabilidad del presidente de atacar barcos en aguas internacionales. Congresistas, y jueces, han instado al Gobierno de Trump a que brinde pruebas de que los ataques iban dirigidos a narcotraficantes.

Trump le habría preguntado a las empresas petroleras si volverían a Venezuela si Maduro deja el poder, esto respondieron

Pese a los esfuerzos de algunos tribunales y opositores, los congresistas rechazaron dos resoluciones que buscaban frenar al Gobierno, en medio de amenazas que ha lanzado Trump sobre posibles operaciones dentro del territorio venezolano para hacer frente al crimen por mar, tierra y aire.

x
Secretario de Defensa de EE. UU., Pete Hegseth. Foto: Getty Images

Lo anterior también sirve como una presión para la dictadura de Nicolás Maduro en Venezuela, pues este es señalado de liderar el Cartel de los Soles, un grupo que fue designado como “Organización Terrorista Internacional”, por lo que el líder del régimen, además de ilegítimo, es considerado como narcoterrorista.

Para aumentar las tensiones, el presidente Trump ordenó un bloqueo total de los barcos petroleros que han sido sancionados, por lo que no pueden partir ni entrar a Venezuela. Esto, pese a que no modifica el mercado mundial de hidrocarburos, representa un fuerte golpe para la economía nacional del país latinoamericano.

Nicolás Maduro.
Nicolás Maduro. Foto: GETTY IMAGES

Además de todo lo anterior, hace meses, Trump declaró que su país enfrenta un conflicto armado contra el narcotráfico. Todo en conjunto le da la potestad de tomar decisiones de guerra, pese a que no se ha declarado un estado de guerra oficial.

Nicolás Maduro habla con secretario general de la ONU por embargo petrolero y tensiones militares de Estados Unidos

Las fuerzas estadounidenses tienen el derecho de llevar a cabo una lucha contra el narco de manera sistemática y a largo alcance, mientras que Trump ha sugerido, en varias oportunidades, que Maduro tiene “los días contados”.

Con información de AFP.

