Nicolás Maduro pide apoyo militar a Colombia en medio de tensiones militares con Estados Unidos

A través de una transmisión en la televisión venezolana, el dictador Nicolás Maduro hizo un llamado “al pueblo de pie de Colombia, a sus movimientos sociales, a sus fuerzas políticas, a las fuerzas militares” para unirse junto a las fuerzas del régimen para defender a la administración venezolana en medio de las tensiones militares con el gobierno de Estados Unidos.

“Hay una máxima de los imperios durante siglos: ‘divide y vencerás’, y cuánto han hecho por dividir a Colombia de Venezuela todos los días. La mayor garantía que tenemos de paz, estabilidad y respeto en el mundo es la unión”, manifestó el dictador.

Posteriormente, Nicolás Maduro pidió a las fuerzas militares y a la ciudadanía colombiana unirse en torno a la defensa de Venezuela, todo en medio de los rumores de un posible ataque o invasión de parte del Gobierno de los Estados Unidos, liderado por el presidente Donald Trump.

Nicolás Maduro sigue bajo presión del gobierno de EE.UU. para salir del poder y pidió unir los ejércitos de Colombia y Venezuela. Foto: Getty Images

“Por eso, mi llamado hoy, a 200 años de la aprobación de la ley fundamental fundadora de Colombia, la grande, a 206 años de haberse fundado esta gran idea, esta gran nación que se declaró república en armas y le dio la libertad completa a Suramérica le hago mi llamado ratificado con amor profundo de grancolombiano que me siento”, inició en su mensaje el dictador venezolano.

Luego, el líder del régimen de Miraflores manifestó su petición al pueblo colombiano y sus organizaciones, aunque no mencionó directamente al Gobierno de Gustavo Petro ni a ninguna persona de la administración colombiana.

“Al pueblo de a pie de Colombia, a sus movimientos sociales, a sus fuerzas políticas, a los militares de Colombia, que conozco muy bien, los llamo a la unión perfecta con Venezuela para que nadie ose tocar la soberanía de nuestros países y para ejercer el dictamen de Bolívar de unión permanente y de felicidad compartida”, dijo Maduro, que fue correspondido con aplausos de parte de su séquito.

Las declaraciones se dieron en medio de las advertencias de Donald Trump al régimen de Nicolás Maduro. Foto: Anna Moneymaker / Fotógrafo de plantilla - Getty Images / Fotógrafo autónomo

Esto se da luego de que el periodista y comentarista conservador Tucker Carlson asegurara que un conflicto directo de Estados Unidos con el régimen venezolano es inminente. De acuerdo al comunicador, “miembros del Congreso fueron informados ayer de que una guerra estaba por venir”, agregando que el anuncio se hará hoy.

“No quiero asegurar nada, pero un miembro del Congreso me dijo eso esta mañana”, continuó el periodista. Sin embargo, Carlson no está de acuerdo con esto, ya que, en sus palabras, considera que “no ha habido un esfuerzo de cambio de régimen que haya beneficiado a los Estados Unidos o al mundo en los últimos 80 años”.