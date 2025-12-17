Donald Trump anunciaría “invasión” a Venezuela esta noche, según el periodista Tucker Carlson

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció por medio de su red social, Truth Social, que dará un discurso a la nación y que “lo mejor está por venir”.

“Compatriotas: mañana por la noche, a las 9:00 p. m., hora del este, daré un discurso a la nación, en vivo, desde la Casa Blanca. Espero verlos entonces. Ha sido un gran año para nuestro país, ¡y lo mejor está por venir!”, anunció el mandatario.

El anuncio de Trump se hace presente en medio de las crecientes tensiones con Venezuela, que vienen desde septiembre, donde Washington declaró a Maduro líder del grupo criminal El Cartel de los Soles, desplegó un gran número de flotas estadounidenses en el Caribe e incautó petróleo venezolano.

Sin embargo, el periodista Tucker Carlson cree que el anuncio de esta noche será la invasión a Venezuela.

🇺🇸🇻🇪 | URGENTE: Periodista Tucker Carlson afirma que Trump declarará la guerra a Venezuela esta noche durante su mensaje a la nación. pic.twitter.com/TdFLiVowax — Alerta News 24 (@AlertaNews24) December 17, 2025

Trump “va a hablar mucho de los logros de los últimos 11 meses, de todo lo que ha hecho para devolver la grandeza a nuestro país y de todo lo que sigue planeando hacer para continuar cumpliendo para el pueblo estadounidense durante los próximos tres años”, declaró la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt.

El mandatario “quizás insinúe algunas políticas que también llegarán en el Año Nuevo”, añadió en entrevista con la cadena Fox.

En desarrollo...