El presidente Gustavo Petro aseguró este martes, 16 de diciembre, que Nicolás Maduro es un dictador, pero salió en su defensa asegurando que no tiene evidencia de que sea un narcotraficante.

Ese pronunciamiento tiene lugar momentos después de que la administración de Donald Trump en Estados Unidos anunciara la designación del régimen como una “organización terrorista extranjera”, una determinación con la que la Casa Blanca aumenta la presión sobre el Palacio de Miraflores.

“Maduro es dictador por concentrar poderes, no hay ninguna evidencia en Colombia que sea narco. Esa es narrativa de los Estados Unidos. Kast es hijo y creyente de los Nazis. Pertenece a la generación alemana que escapó de Alemania no por salvarse de Hitler, sino por salvarse de la derrota de Hitler, que es muy, pero muy diferente“, escribió Petro en su cuenta de X.

El presidente hizo esa afirmación en respuesta a un comentario de la periodista Patricia Janiot. La comunicadora cuestionó que el jefe de Estado colombiano haya calificado como ‘nazi’ al presidente electo de Chile, José Antonio Kast, quien ganó las elecciones del pasado domingo y se alista para ser el sucesor de Gabriel Boric en el Palacio de la Moneda.

“¿Por qué será que Gustavo Petro no tiene ningún pudor en llamar nazi y fascista al presidente electo de Chile, José Antonio Kast y permanece mudo y con miedo de llamar a Nicolás Maduro como un narcodictador y usurpador del poder?”, increpó Janiot a Petro en su cuenta de X.

La periodista recordó que Nicolás Maduro “se robó” las elecciones presidenciales de 2024 en las que se enfrentó contra Edmundo González, el ahijado político de la nobel de paz María Corina Machado.

En ese punto, además, enfatizó que Kast ganó la Presidencia de Chile con una amplia mayoría que le dio el 58% de los votos en la segunda vuelta, que lo enfrentó a la líder comunista Jeannette Jara, quien se quedó con el 41% de la votación.

Maduro es dictador por concentrar poderes, no hay ninguna evidencia en Colombia que sea narco. Esa es narrativa de los EEUU. Kast es hijo y creyente de los Nazis. Pertenece a la generación alemana que escapó de Alemania no por salvarse de Hitler sino por salvarse de la derrota de… https://t.co/63CJodbCrg — Gustavo Petro (@petrogustavo) December 17, 2025