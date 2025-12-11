Suscribirse

Mundo

Un día después del Nobel de Paz a María Corina, la canciller de Petro, Rosa Villavicencio, no descarta asilo a Maduro y lo llama “universal”

La canciller también asegura que no está de acuerdo con que la líder venezolana haya recibido ese galardón.

GoogleSiga las noticias del mundo de la política en Discover y acceda a contenido exclusivo

Cristina Castro

Cristina Castro

Editora General

11 de diciembre de 2025, 3:53 p. m.
Rosa Yolanda Villavicencio Gustavo Petro , Nicolás Maduro Maria Corina Machado
Gustavo Petro, Nicolás Maduro, María Corina Machado y Rosa Yolanda Villavicencio. | Foto: AP / Presidencia / SEMANA

Mientras el mundo democrático repudia al régimen de Nicolás Maduro, el gobierno de Gustavo Petro lanzó una declaración explosiva. La hizo la canciller Rosa Yolanda Villavicencio en una entrevista radial con la periodista Vanessa de la Torre, en Caracol Radio.

La ministra de Relaciones Exteriores comenzó diciendo que no comparte, aunque respeta, la decisión del Comité del Premio Nobel —autónomo en sus determinaciones— de entregarle ese galardón a María Corina Machado.

Contexto: María Corina Machado le dice al mundo: “Algunas personas hablan de la invasión a Venezuela, pero Venezuela ya ha sido invadida”

“Nosotros consideramos que el organismo que concede el premio es autónomo. Sin embargo, no estaríamos de acuerdo, porque se trata de un Premio Nobel de la Paz. Sus declaraciones han ido hacia aceptar cualquier tipo de intervención militar en la región”, dijo.

Luego, ante la pregunta de si el Gobierno Petro le daría asilo a Nicolás Maduro para que viva en el país en un eventual exilio, respondió: “Seguramente sí”. De inmediato lo definió como una figura “universal”.

Canciller Rosa Yolanda Villavicencio.
“Nosotros consideramos que el organismo que concede el premio, pues, es autónomo. Sin embargo, nosotros no estaríamos de acuerdo porque es un Premio Nobel de la Paz", dijo la canciller. | Foto: Cancillería API

“Nosotros lo que estamos diciendo es que es necesario negociar y encontrar una salida a la situación de tensión en el Caribe, siempre mediante el diálogo y la negociación diplomática que permita evitar cualquier injerencia cualquier acción que lleve a una mayor inestabilidad en la región”, detalló. “Si esa salida implica que él debe vivir en otro país o pedir la protección, Colombia no tendría por qué decirle que no”, agregó.

La canciller, una funcionaria que no suele ocupar los micrófonos, decidió hablar justo horas después de que los principales medios del planeta registraran la emoción que se vivía en Oslo con la llegada de Machado. La líder venezolana no alcanzó a llegar para recibir el premio y fue su hija quien leyó su emotivo discurso. El clamor por la libertad y la urgencia de la salida de Maduro del poder fueron el eje de sus poderosas palabras.

Señalan a Gustavo Petro por no RECHAZAR el régimen de Nicolás Maduro | Semana noticias

“Incluso la democracia más fuerte se debilita cuando sus ciudadanos olvidan que la libertad no es algo que debamos esperar, sino algo a lo que debemos dar vida. Es una decisión personal y consciente, cuya práctica cotidiana moldea una ética ciudadana que debe renovarse cada día”, leyó Ana Corina Sosa en medio de la ceremonia.

Contexto: Donald Trump lanza ultimátum al presidente Gustavo Petro: “Él será el próximo”

Todo lo que pasó en Oslo fue también una bofetada a Maduro. Jørgen Watne Frydnes, el presidente del Comité Noruego del Nobel, se lo dijo de frente: “Señor Maduro, debería aceptar los resultados de las elecciones y dimitir. Sentar las bases para una transición pacífica hacia la democracia, porque esa es la voluntad del pueblo venezolano. Su poder no es permanente”.

La inesperada propuesta de Petro para salvar a Nicolás Maduro

También, justo el día en que el mundo aplaudía a María Corina, el presidente Gustavo Petro recibió un fuerte mensaje de la Casa Blanca.

“Va a tener grandes problemas si no se pone alerta. Espero que esté escuchando. Él será el siguiente”, dijo el presidente Donald Trump desde Washington.

YouTube video player

La respuesta se dio cuando Juan Esteban Silva, corresponsal de W Radio, le preguntó si había hablado con el mandatario colombiano, como lo hizo con la presidenta de México y el dictador venezolano Nicolás Maduro. Trump no mostró ningún interés en esa comunicación.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Diciembre sorpresa: miles de beneficiarios del SSI recibirán dos cheques en EE. UU.

2. Juan Alfonso ‘El Gato’ Baptista abrió su corazón sobre parálisis facial que sufrió y destapó verdad: “Me tocó volver a hablar”

3. Congresista estadounidense confirma ultimátum de Trump a Petro y lo tilda de “drogadicto alcoholizado”

4. Las razones por la cuales María Corina Machado y su hija hablan perfecto el inglés

5. Crece el temor entre migrantes legales por las nuevas políticas de Tump: “Ser un residente legal en EE. UU. es ser un ciudadano de segunda”

LEER MENOS

Noticias relacionadas

Nicolás MaduroMaría Corina MachadoNobel de paz

Noticias Destacadas

Juan Florian Silva, ministro de la Igualdad.

Juan Carlos Florián se defiende de queja ante la Procuraduría y saca cuentas del Ministerio de la Igualdad

Redacción Semana
Gustavo Petro X

“Está incluido en la lista de narcos”: el mensaje que molestó a Gustavo Petro y motivó una aireada respuesta

Redacción Semana
Canciller Rosa Villavicencio Gustavo Petro Maira Corina Machado

A contracorriente: canciller del Gobierno Petro dice que no está de acuerdo con el Nobel a María Corina Machado

Redacción Semana

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.