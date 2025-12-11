Un día después del Nobel de Paz a María Corina, la canciller de Petro, Rosa Villavicencio, no descarta asilo a Maduro y lo llama “universal”

Mientras el mundo democrático repudia al régimen de Nicolás Maduro, el gobierno de Gustavo Petro lanzó una declaración explosiva. La hizo la canciller Rosa Yolanda Villavicencio en una entrevista radial con la periodista Vanessa de la Torre, en Caracol Radio.

La ministra de Relaciones Exteriores comenzó diciendo que no comparte, aunque respeta, la decisión del Comité del Premio Nobel —autónomo en sus determinaciones— de entregarle ese galardón a María Corina Machado.

OJO: Me dijo la Canciller Villavicencio en PRIMICIA que Colombia le daría asilo a Maduro. Entrevista que ampliaremos a las 10AM @CaracolRadio @CancilleriaCol pic.twitter.com/zKT10bQzyi — Vanessa De La Torre (@vanedelatorre) December 11, 2025

“Nosotros consideramos que el organismo que concede el premio es autónomo. Sin embargo, no estaríamos de acuerdo, porque se trata de un Premio Nobel de la Paz. Sus declaraciones han ido hacia aceptar cualquier tipo de intervención militar en la región”, dijo.

Luego, ante la pregunta de si el Gobierno Petro le daría asilo a Nicolás Maduro para que viva en el país en un eventual exilio, respondió: “Seguramente sí”. De inmediato lo definió como una figura “universal”.

“Nosotros consideramos que el organismo que concede el premio, pues, es autónomo. Sin embargo, nosotros no estaríamos de acuerdo porque es un Premio Nobel de la Paz", dijo la canciller. | Foto: Cancillería API

“Nosotros lo que estamos diciendo es que es necesario negociar y encontrar una salida a la situación de tensión en el Caribe, siempre mediante el diálogo y la negociación diplomática que permita evitar cualquier injerencia cualquier acción que lleve a una mayor inestabilidad en la región”, detalló. “Si esa salida implica que él debe vivir en otro país o pedir la protección, Colombia no tendría por qué decirle que no”, agregó.

La canciller, una funcionaria que no suele ocupar los micrófonos, decidió hablar justo horas después de que los principales medios del planeta registraran la emoción que se vivía en Oslo con la llegada de Machado. La líder venezolana no alcanzó a llegar para recibir el premio y fue su hija quien leyó su emotivo discurso. El clamor por la libertad y la urgencia de la salida de Maduro del poder fueron el eje de sus poderosas palabras.

“Incluso la democracia más fuerte se debilita cuando sus ciudadanos olvidan que la libertad no es algo que debamos esperar, sino algo a lo que debemos dar vida. Es una decisión personal y consciente, cuya práctica cotidiana moldea una ética ciudadana que debe renovarse cada día”, leyó Ana Corina Sosa en medio de la ceremonia.

Todo lo que pasó en Oslo fue también una bofetada a Maduro. Jørgen Watne Frydnes, el presidente del Comité Noruego del Nobel, se lo dijo de frente: “Señor Maduro, debería aceptar los resultados de las elecciones y dimitir. Sentar las bases para una transición pacífica hacia la democracia, porque esa es la voluntad del pueblo venezolano. Su poder no es permanente”.

También, justo el día en que el mundo aplaudía a María Corina, el presidente Gustavo Petro recibió un fuerte mensaje de la Casa Blanca.

“Va a tener grandes problemas si no se pone alerta. Espero que esté escuchando. Él será el siguiente”, dijo el presidente Donald Trump desde Washington.