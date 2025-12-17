Mundo

Donald Trump vuelve a advertir a Nicolás Maduro en medio del bloqueo petrolero y tensiones militares: "No va a pasar nadie"

El mandatario denunció que el régimen venezolano le quitó los derechos petroleros a EE. UU. y expulsó a empresas estadounidenses.

Redacción Mundo
17 de diciembre de 2025, 10:50 p. m.
Donald Trump y Nicolás Maduro.
Donald Trump y Nicolás Maduro. Foto: Getty Images

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó este miércoles que Venezuela “quitó ilegalmente” los derechos petroleros a empresas estadounidenses y aseguró que su administración busca recuperarlos, en medio de una nueva escalada de presión contra el régimen de Nicolás Maduro.

Las declaraciones se produjeron un día después de que Trump anunciara un bloqueo naval total contra los buques petroleros sancionados que operen desde o hacia Venezuela. Al ser consultado por el alcance de la medida, el mandatario fue enfático: “Es un bloqueo. No vamos a dejar pasar a nadie que no deba pasar. No se olviden que nos quitaron nuestros derechos energéticos, nos quitaron el petróleo hace mucho tiempo, y lo queremos de vuelta. Nos lo quitaron de forma ilegal”.

Maduro toma una decisión ‘urgente’ tras conocer que Venezuela “está rodeada” por EE. UU.

Trump insistió en que la presión sobre Caracas tiene como objetivo revertir decisiones tomadas por gobiernos venezolanos en el pasado. “Recuperar tierras, derechos petroleros, lo que sea que tuviéramos nos lo quitaron porque teníamos a un presidente que tal vez no estaba mirando. Lo queremos de vuelta”, afirmó. En esa misma línea, reiteró: “Nos quitaron nuestros derechos petroleros, teníamos mucho petróleo allí, expulsaron a nuestras empresas, y lo queremos de vuelta”.

Donald Trump y Nicolás Maduro
Donald Trump anunció el martes un bloqueo petrolero para la Venezuela de Nicolás Maduro. Foto: Getty Images

El martes, el presidente estadounidense había formalizado la medida a través de un mensaje en su red Truth Social. “Hoy ordeno UN BLOQUEO TOTAL Y COMPLETO DE TODOS LOS PETROLEROS SANCIONADOS que entren y salgan de Venezuela”, escribió, pocos días después de que fuerzas estadounidenses incautaran un buque cisterna frente a la costa venezolana.

Trump añadió que la flota militar estadounidense desplegada en el Caribe “solo seguirá creciendo” hasta que Venezuela devuelva “a los Estados Unidos de América todo el petróleo, la tierra y otros activos que anteriormente nos robaron”. En su mensaje, justificó la decisión al señalar que el régimen venezolano fue designado por su administración como una “organización terrorista internacional”.

Publican misterioso mensaje tras ultimátum de Trump a Maduro: Exasesor de seguridad generó polémica en redes sociales

La reacción de Caracas no se hizo esperar. El gobierno de Nicolás Maduro calificó el anuncio como una “irracional” y “grotesca amenaza” y acusó a Washington de intentar apropiarse de los recursos del país. “El presidente de los Estados Unidos pretende imponer de manera absolutamente irracional un supuesto bloqueo militar naval a Venezuela con el objetivo de robarse las riquezas que pertenecen a nuestra Patria”, señaló el Ejecutivo venezolano en un comunicado emitido la noche del martes.

Donald Trump y Nicolás Maduro
Donald Trump mantiene la presión contra Nicolás Maduro. Foto: AFP Y GETTY

La tensión se intensificó luego de que, el pasado 10 de diciembre, Estados Unidos abordara y decomisara un petrolero sancionado por el Departamento del Tesoro que había salido de Venezuela cargado de crudo. Washington se quedó tanto con la embarcación como con su carga, una acción que el régimen de Maduro denunció como un “robo descarado”.

Fuerzas Militares de Maduro emiten inesperada declaración en vivo tras amenaza naval de EE. UU.

De forma paralela, la administración Trump anunció nuevas sanciones contra seis empresas vinculadas al transporte de petróleo y contra seis buques cisterna, como parte de su estrategia para aumentar la presión económica y logística sobre el sector energético venezolano.

