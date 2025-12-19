Donald Trump responde si quiere derrocar a Nicolás Maduro e iniciar una guerra en Venezuela: “No lo descarto”

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, reconoció este jueves que no descarta una guerra con Venezuela, en medio de la escalada de presión militar y económica de su administración contra el régimen de Nicolás Maduro. En una entrevista telefónica con NBC News, el mandatario dejó abierta la posibilidad de un conflicto armado, aunque evitó definir un objetivo político concreto.

“No lo descarto, no”, respondió Trump cuando fue consultado directamente por NBC News sobre la posibilidad de una guerra con Venezuela. Al insistírsele si descartaba que las acciones de Washington puedan desembocar en un conflicto, el presidente fue tajante: “No lo hablo”.

Trump le habría preguntado a las empresas petroleras si volverían a Venezuela si Maduro deja el poder, esto respondieron

Las declaraciones se producen apenas dos días después de que Trump ordenara un “bloqueo” a los buques petroleros sancionados que entren o salgan de Venezuela, una medida que ha elevado significativamente la tensión bilateral. Estados Unidos también incautó recientemente un petrolero capturado cerca de aguas venezolanas, como parte de su ofensiva contra lo que define como redes de narcotráfico vinculadas al régimen chavista.

Donald Trump en discurso desde la Casa Blanca. Foto: AP

Según NBC News, la campaña de la administración Trump ya ha derivado en 28 ataques a embarcaciones, con un saldo de más de cien personas muertas, incluyendo un episodio de “doble impacto” que actualmente es objeto de escrutinio en el Congreso estadounidense.

Durante la entrevista, Trump confirmó que habrá más incautaciones de petroleros y advirtió que los barcos que ignoren las restricciones impuestas por Washington serán llevados a puertos estadounidenses. “Depende. Si son tan insensatos como para seguir navegando, regresarán a uno de nuestros puertos”, afirmó.

Estados Unidos vigila 18 petroleros en Venezuela luego del “bloqueo total” que ordenó Trump: estos son los planes del gobierno

El presidente también se negó a aclarar si derrocar a Nicolás Maduro es el objetivo final de su estrategia hacia Venezuela. “Él sabe exactamente lo que quiero”, dijo Trump. “Él lo sabe mejor que nadie”.

Trump amenazó varias veces con ingresar a territorio venezolano. Foto: Anna Moneymaker / Fotógrafo de plantilla - Getty Images / Fotógrafo autónomo

Para NBC News, la admisión de Trump de que no descarta una guerra resulta especialmente significativa, dado que durante años ha buscado diferenciarse del ala más intervencionista del Partido Republicano. En la campaña presidencial de 2024, el hoy mandatario centró su mensaje en la promesa de mantener a Estados Unidos fuera de conflictos extranjeros.

De hecho, el medio estadounidense recuerda que tras ganar las elecciones, Trump aseguró en un discurso: “No voy a iniciar una guerra; voy a detener las guerras”, una frase que —se asegura— ahora contrasta con el endurecimiento de su política hacia Venezuela.

La Casa Blanca ha defendido los ataques y operativos recientes asegurando que se dirigen exclusivamente contra embarcaciones presuntamente cargadas con droga, y ha sostenido que el régimen venezolano utiliza los ingresos petroleros para financiar lo que califica como un aparato “narcoterrorista”.