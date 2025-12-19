Mundo

Donald Trump responde si quiere derrocar a Nicolás Maduro e iniciar una guerra en Venezuela: “No lo descarto”

“Él sabe exactamente lo que quiero”, dijo el mandatario republicano en mención al dictador venezolano.

GoogleSiga las noticias internacionales en Discover para conocer los hechos globales de hoy

Redacción Mundo
19 de diciembre de 2025, 4:04 p. m.
Donald Trump y Nicolás Maduro.
Donald Trump y Nicolás Maduro. Foto: Getty

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, reconoció este jueves que no descarta una guerra con Venezuela, en medio de la escalada de presión militar y económica de su administración contra el régimen de Nicolás Maduro. En una entrevista telefónica con NBC News, el mandatario dejó abierta la posibilidad de un conflicto armado, aunque evitó definir un objetivo político concreto.

“No lo descarto, no”, respondió Trump cuando fue consultado directamente por NBC News sobre la posibilidad de una guerra con Venezuela. Al insistírsele si descartaba que las acciones de Washington puedan desembocar en un conflicto, el presidente fue tajante: “No lo hablo”.

Trump le habría preguntado a las empresas petroleras si volverían a Venezuela si Maduro deja el poder, esto respondieron

Las declaraciones se producen apenas dos días después de que Trump ordenara un “bloqueo” a los buques petroleros sancionados que entren o salgan de Venezuela, una medida que ha elevado significativamente la tensión bilateral. Estados Unidos también incautó recientemente un petrolero capturado cerca de aguas venezolanas, como parte de su ofensiva contra lo que define como redes de narcotráfico vinculadas al régimen chavista.

Discurso
Donald Trump en discurso desde la Casa Blanca. Foto: AP

Según NBC News, la campaña de la administración Trump ya ha derivado en 28 ataques a embarcaciones, con un saldo de más de cien personas muertas, incluyendo un episodio de “doble impacto” que actualmente es objeto de escrutinio en el Congreso estadounidense.

Mundo

Comunidad de surfistas de Sídney, Australia, realizan emotivo homenaje a las víctimas del atentado terrorista de Bondi Beach

Mundo

Nicolás Maduro se inventa un premio al “arquitecto de la paz” y se lo entrega a sí mismo

Noticias Estados Unidos

Mal tiempo complica los vuelos en el aeropuerto LaGuardia de Nueva York, en plena antesala navideña

Mundo

¿Quién es el famoso abogado que defiende a Nick Reiner por el presunto asesinato de sus padres y quién paga por sus millonarios honorarios?

Noticias Estados Unidos

La Marina estadounidense lanza por primera vez un dron suicida desde un buque en altamar

Noticias Estados Unidos

Alerta máxima: Amazon retira productos en todo Estados Unidos que podrían ocasionar la muerte, revise si en su casa tiene uno de estos

Noticias Estados Unidos

Uno de los cafés más populares de Estados Unidos se despidió para siempre y cerró sus puertas después de 45 años

Mundo

Maduro invoca a Chávez y amenaza a Donald Trump por las “agresiones” de Estados Unidos contra Venezuela

Mundo

Estados Unidos arremete contra el Tren de Aragua y anuncia duras medidas contra más de 70 miembros de la organización criminal

Noticias Estados Unidos

Diosdado Cabello desafía a Donald Trump con un machete en mano mientras las tensiones con Venezuela se elevan: este es el video

Durante la entrevista, Trump confirmó que habrá más incautaciones de petroleros y advirtió que los barcos que ignoren las restricciones impuestas por Washington serán llevados a puertos estadounidenses. “Depende. Si son tan insensatos como para seguir navegando, regresarán a uno de nuestros puertos”, afirmó.

Estados Unidos vigila 18 petroleros en Venezuela luego del “bloqueo total” que ordenó Trump: estos son los planes del gobierno

El presidente también se negó a aclarar si derrocar a Nicolás Maduro es el objetivo final de su estrategia hacia Venezuela. “Él sabe exactamente lo que quiero”, dijo Trump. “Él lo sabe mejor que nadie”.

x
Trump amenazó varias veces con ingresar a territorio venezolano. Foto: Anna Moneymaker / Fotógrafo de plantilla - Getty Images / Fotógrafo autónomo

Para NBC News, la admisión de Trump de que no descarta una guerra resulta especialmente significativa, dado que durante años ha buscado diferenciarse del ala más intervencionista del Partido Republicano. En la campaña presidencial de 2024, el hoy mandatario centró su mensaje en la promesa de mantener a Estados Unidos fuera de conflictos extranjeros.

De hecho, el medio estadounidense recuerda que tras ganar las elecciones, Trump aseguró en un discurso: “No voy a iniciar una guerra; voy a detener las guerras”, una frase que —se asegura— ahora contrasta con el endurecimiento de su política hacia Venezuela.

La Casa Blanca ha defendido los ataques y operativos recientes asegurando que se dirigen exclusivamente contra embarcaciones presuntamente cargadas con droga, y ha sostenido que el régimen venezolano utiliza los ingresos petroleros para financiar lo que califica como un aparato “narcoterrorista”.

Mas de Mundo

Alerta por aumento de casos de gripe H3N2 en Reino Unido: ¿cómo identificar los síntomas?

Influenza A (H3N2) causa preocupación en Estados Unidos: los casos siguen siendo elevados y las mutaciones generan resistencia a la vacuna

SYDNEY, AUSTRALIA - DECEMBER 19: A father and son participate in a paddle-out and swim during sunrise at Bondi Beach to honor the victims of the Bondi Beach mass shooting from December 14, on December 19, 2025 in Sydney, Australia. Life slowly returned to normal at Bondi Beach, with people from all walks of life still paying respects and tributes as funerals for the victims continued across the city. Police say at least 16 people, including one suspected gunman, were killed and more than 40 others injured when two attackers opened fire near a Hanukkah celebration at the world-famous Bondi Beach, in what authorities have declared a terrorist incident. The government is moving to tighten gun laws across the country. (Photo by Audrey Richardson/Getty Images) (Photo by Audrey Richardson / GETTY IMAGES ASIAPAC / Getty Images via AFP)

Comunidad de surfistas de Sídney, Australia, realizan emotivo homenaje a las víctimas del atentado terrorista de Bondi Beach

El mandatario venezolano descalificó públicamente a María Corina Machado.

Nicolás Maduro se inventa un premio al “arquitecto de la paz” y se lo entrega a sí mismo

El aeropuerto LaGuardia, en Nueva York, registró retrasos en sus operaciones este viernes debido a fuertes vientos y lluvias asociadas a un sistema de tormentas que afecta al noreste de Estados Unidos.

Mal tiempo complica los vuelos en el aeropuerto LaGuardia de Nueva York, en plena antesala navideña

¿Quién es el famoso abogado que defiende a Nick Reiner por el presunto asesinato de sus padres y quién paga por sus honorarios?

¿Quién es el famoso abogado que defiende a Nick Reiner por el presunto asesinato de sus padres y quién paga por sus millonarios honorarios?

Imagen difundida por la Marina de EE. UU. muestra el lanzamiento del dron de ataque LUCAS, un hito en el uso de sistemas autónomos desde buques de guerra.

La Marina estadounidense lanza por primera vez un dron suicida desde un buque en altamar

El producto se enmarcan en el programa Delivery Service Partner

Alerta máxima: Amazon retira productos en todo Estados Unidos que podrían ocasionar la muerte, revise si en su casa tiene uno de estos

Donald Trump y Nicolás Maduro

Donald Trump responde si quiere derrocar a Nicolás Maduro e iniciar una guerra en Venezuela: “No lo descarto”

Las Palmas, Uno de los cafés más populares de Estados Unidos se despidió para siempre y cerró sus puertas después de 45 años

Uno de los cafés más populares de Estados Unidos se despidió para siempre y cerró sus puertas después de 45 años

Un helicóptero de la Guardia Costera de Estados Unidos participa en el rescate de un navegante que abandonó su barco pesquero en llamas en el Golfo de México, a más de 100 millas de la costa de Florida.

Rescate al límite: helicóptero de la Guardia Costera salva a marinero tras incendio en el Golfo

Noticias Destacadas