Donald Trump, en medio de la ofensiva que ha desatado contra Venezuela, sentenció que el presidente de Colombia, Gustavo Petro, debe “tener cuidado”, debido a que el país latinoamericano es un gran fabricante de cocaína. Minutos antes, había asegurado que los ataques por tierra incluirán a todos los países que trafiquen droga.

Petro “no es amigo de Estados Unidos. Es un tipo malo, tiene que tener cuidado y cerrar las fábricas de cocaína pronto”, mencionó Trump en medio de una conferencia de prensa que brindó este lunes, 22 de diciembre.

Nueva advertencia del presidente Trump @POTUS al presidente de Colombia @petrogustavo: “NO es amigo de Estados Unidos, es un tipo malo, tiene que tener cuidado y cerrar las fábricas de cocaína pronto”. 🚨🚨🚨 pic.twitter.com/AMJHuRcg7I — Juan Esteban Silva (@juanestebansr) December 22, 2025

En su misma intervención a los periodistas, anunció la construcción de un nuevo tipo de buques que llevarán su nombre, y prometió que “serán dos naves de las más grandes que jamás hayamos tenido y serán 100 veces más poderosas que cualquier otra construida”.

En desarrollo...