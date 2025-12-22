Mundo

Trump lanza advertencia a Petro y pone a Colombia en la mira tras prometer ataques por tierra: “Es un tipo malo, tiene que tener cuidado”

El presidente estadounidense aseguró que los ataques por tierra empezarán “pronto”.

Redacción Mundo
22 de diciembre de 2025, 11:23 p. m.
Donald Trump y Gustavo Petro
Donald Trump y Gustavo Petro Foto: AP / Presidencia

Donald Trump, en medio de la ofensiva que ha desatado contra Venezuela, sentenció que el presidente de Colombia, Gustavo Petro, debe “tener cuidado”, debido a que el país latinoamericano es un gran fabricante de cocaína. Minutos antes, había asegurado que los ataques por tierra incluirán a todos los países que trafiquen droga.

Petro “no es amigo de Estados Unidos. Es un tipo malo, tiene que tener cuidado y cerrar las fábricas de cocaína pronto”, mencionó Trump en medio de una conferencia de prensa que brindó este lunes, 22 de diciembre.

En su misma intervención a los periodistas, anunció la construcción de un nuevo tipo de buques que llevarán su nombre, y prometió que “serán dos naves de las más grandes que jamás hayamos tenido y serán 100 veces más poderosas que cualquier otra construida”.

En desarrollo...

