“Solicitaré a la ONU un relator especial”: Petro anuncia acciones tras ataques de EE. UU. a embarcaciones en el Caribe y el Pacífico

El pronunciamiento del mandatario se produce en un momento de reproche internacional a las acciones militares.

12 de diciembre de 2025, 11:39 p. m.
El presidente Gustavo Petro participó en la conmemoración de los 97 años de la Masacre de las Bananeras.
El presidente también dijo que debía organizarse un comité internacional de juristas. | Foto: Presidencia

Tras los últimos ataques de Estados Unidos contra embarcaciones que Washington presenta como “narcolanchas” y luego de que el presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, calificara estas operaciones como “inaceptables”, el presidente Gustavo Petro respondió que solicitará oficialmente al secretario general de la ONU la designación de un relator especial para investigar los hechos en el Caribe y el Pacífico.

El pronunciamiento del mandatario se produce en un momento de fuerte reproche internacional. La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OHCHR) calificó estos ataques como violaciones del derecho internacional y pidió a Estados Unidos que los detenga, advirtiendo que las acciones podrían constituir ejecuciones extrajudiciales.

En mensajes de su cuenta de X, Petro sostuvo que la estrategia de atacar embarcaciones no equivale a una solución y que, además, está causando muertes civiles.

Según el propio mandatario, por esa razón solicitará al secretario general de la ONU la asignación de un relator especial que analice de forma independiente los ataques en las dos regiones marítimas afectadas.

Además, afirmó que debía organizarse un comité internacional de juristas para seguir tomando acciones.

Contexto: Donald Trump declara que los ataques terrestres están “comenzando” y “no necesariamente tienen que ser en Venezuela”

En octubre pasado, Colombia impulsó y logró el respaldo en la Comisión de Derechos Humanos de la ONU a una posición que establece que la lucha contra las drogas debe desarrollarse sin violaciones a los derechos humanos.

El presidente Gustavo Petro ha citado ese antecedente para reforzar su crítica a los ataques contra embarcaciones en el Caribe y el Pacífico, y para pedir que estos hechos sean examinados por instancias internacionales.

La Oficina de Derechos Humanos de la ONU dijo que los ataques “y su creciente coste humano son inaceptables” y urgió a Washington a detenerlos y a tomar medidas que eviten muertes extrajudiciales.

Contexto: Estados Unidos realizó cuatro bombardeos a narcolanchas cerca de Buenaventura: revelaron mapeo de los ataques

Además del pronunciamiento de la ONU, líderes y gobiernos de distintos países han expresado preocupación.

Por ejemplo, el presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, calificó los ataques de “inaceptables” en una entrevista con la revista italiana L’Espresso, y los describió como operaciones que debilitan el derecho internacional; dicha declaración suma una voz europea relevante al debate sobre legalidad y proporcionalidad.

Contexto: “Gran preocupación” en la Cancillería por riesgo de “ataques por tierra” de Estados Unidos

Familiares de personas que murieron en algunos de los ataques han denunciado que entre las víctimas había pescadores y civiles. Eso ha reforzado las críticas de organismos internacionales y de autoridades como el presidente Gustavo Petro, que han pedido que los hechos sean examinados desde una perspectiva de derechos humanos.

