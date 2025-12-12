“Solicitaré a la ONU un relator especial”: Petro anuncia acciones tras ataques de EE. UU. a embarcaciones en el Caribe y el Pacífico

Tras los últimos ataques de Estados Unidos contra embarcaciones que Washington presenta como “narcolanchas” y luego de que el presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, calificara estas operaciones como “inaceptables”, el presidente Gustavo Petro respondió que solicitará oficialmente al secretario general de la ONU la designación de un relator especial para investigar los hechos en el Caribe y el Pacífico.

El pronunciamiento del mandatario se produce en un momento de fuerte reproche internacional. La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OHCHR) calificó estos ataques como violaciones del derecho internacional y pidió a Estados Unidos que los detenga, advirtiendo que las acciones podrían constituir ejecuciones extrajudiciales.

No es aceptable de ninguna manera que la lucha contra el narcotráfico incluya violaciones a derechos humanos como el asesinato sistemático por funcionario público.



Debe organizarse un comité internacional de juristas.



Colombia logró aprobar en la comision de derechos humanos… https://t.co/EtfeUdvUUh — Gustavo Petro (@petrogustavo) December 12, 2025

En mensajes de su cuenta de X, Petro sostuvo que la estrategia de atacar embarcaciones no equivale a una solución y que, además, está causando muertes civiles.

Según el propio mandatario, por esa razón solicitará al secretario general de la ONU la asignación de un relator especial que analice de forma independiente los ataques en las dos regiones marítimas afectadas.

Además, afirmó que debía organizarse un comité internacional de juristas para seguir tomando acciones.

En octubre pasado, Colombia impulsó y logró el respaldo en la Comisión de Derechos Humanos de la ONU a una posición que establece que la lucha contra las drogas debe desarrollarse sin violaciones a los derechos humanos.

El presidente Gustavo Petro ha citado ese antecedente para reforzar su crítica a los ataques contra embarcaciones en el Caribe y el Pacífico, y para pedir que estos hechos sean examinados por instancias internacionales.

La Oficina de Derechos Humanos de la ONU dijo que los ataques “y su creciente coste humano son inaceptables” y urgió a Washington a detenerlos y a tomar medidas que eviten muertes extrajudiciales.

Además del pronunciamiento de la ONU, líderes y gobiernos de distintos países han expresado preocupación.

Por ejemplo, el presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, calificó los ataques de “inaceptables” en una entrevista con la revista italiana L’Espresso, y los describió como operaciones que debilitan el derecho internacional; dicha declaración suma una voz europea relevante al debate sobre legalidad y proporcionalidad.