Trump anuncia la construcción de nuevos buques de guerra: “Los más grandes del mundo”

El presidente Donald Trump anunció que la Armada construirá un nuevo acorazado “clase Trump” como pieza central de su visión para una nueva “Flota Dorada”.

“Como Comandante en Jefe, es un gran honor para mí anunciar que he aprobado un plan para que la Armada comience la construcción de dos nuevos y muy grandes acorazados” dijo Trump.

“Serán los más rápidos, los más grandes y, por lejos, 100 veces más poderosos que cualquier acorazado jamás construido”, aseveró.

🚨 @POTUS: As Commander-in-Chief, it's my great honor to announce that I've approved a plan for the Navy to begin the construction of two brand new, very large battleships... They'll be the fastest, the biggest, and by far — 100x more powerful than any battleship ever built. pic.twitter.com/226O1UxOeS — Rapid Response 47 (@RapidResponse47) December 22, 2025

“También tendrán armas hipersónicas... e incluso los láseres de alta potencia sobre los que has empezado a leer... ¡También llevarán los misiles de crucero nucleares lanzados desde el mar que se encuentran actualmente en desarrollo!, dijo.

“Como saben, necesitamos barcos con urgencia. Algunos de nuestros barcos se han vuelto viejos, cansados ​​y obsoletos”, dijo Trump, flanqueado por el secretario de Estado, Marco Rubio, el secretario de Guerra, Pete Hegseth, y el secretario de la Marina, John Phelan.

Trump dijo que la Armada comenzaría inmediatamente a adquirir dos barcos, aumentando gradualmente a 10 y eventualmente a 20 barcos hasta un total de 25 barcos.

El anuncio llega en un momento en que la administración Trump ha elevado la construcción naval a una prioridad de nivel de la Casa Blanca y en medio de la escalada de tensiones en el Caribe.

Donald Trump anuncia la construcción de nuevos buques de guerra. Foto: X/@WhiteHouse

“Esta nueva clase, estas nuevas inversiones, serán el tipo de cosas que durante décadas... el pueblo estadounidense recordará y agradecerá @POTUS (presidente Trump) por tener la visión y la voluntad de invertir, ahora mismo, en las capacidades que necesitamos”, dijo Hegseth.

El mandatario estadounidense dijo que los nuevos barcos serían “100 veces más poderosos que cualquier acorazado jamás construido”, en un discurso desde su propiedad en la Florida.

Durante años, responsables del ámbito de la defensa han venido alertando de que la industria naval estadounidense dedicada a la construcción de buques no logra satisfacer el nivel de demanda existente.

Entre los factores señalados se encuentran la falta de personal cualificado, cadenas de suministro vulnerables, instalaciones obsoletas y demoras continuas en los principales astilleros del país.

Este es el modelo de los nuevos buques. Foto: X/@SecWar

Trump ha destacado el valor de esta iniciativa porque además permitirá crear puestos de trabajo en Estados Unidos y ha recordado que durante la Segunda Guerra Mundial Estados Unidos tenía capacidad para construir cuatro buques al día. “Es una tragedia”, lamentó.

El mandatario estadounidense ha comparecido acompañado por el secretario de Defensa, Pete Hegseth, y por el secretario de la Armada, John Phelan. El propio Phelan había anunciado la intención de la Administración Trump de construir una Flota Dorada.