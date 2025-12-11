Petro tilda de “piratería” la incautación de barco petrolero por EE. UU. y cuestiona la “invasión” en el Caribe frente a las costas de Venezuela

Gustavo Petro volvió a referirse a los operativos militares contra el narcotráfico que adelanta el gobierno del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, frente a las costas de Venezuela.

El presidente de Colombia cuestionó desde San Andrés, en la II Cumbre de los Pueblos del Caribe Occidental, que los presidentes de América Latina no se hayan unido ante lo que llamó “invasión” en el mar Caribe.

“Ni un solo presidente latinoamericano ha llamado a otro presidente latinoamericano para preguntarse ¿Qué hacer? Ante el hecho de que estamos siendo invadidos porque no existen aguas internacionales en el Caribe, el Caribe está lleno de los pueblos del Caribe y de sus aguas económicas, no hay aguas internacionales en el Caribe, luego o caen los misiles o salen”, dijo.

Petro también tildó de “piratería” la reciente incautación de un gran barco petrolero en inmediaciones de las costas venezolanas.

“Acaban de incautar un barco, es piratería, petrolero, es petróleo, es decir, están demostrando por qué están haciendo lo que hacen. Petróleo, petróleo y petróleo”, agregó.

Estados Unidos confiscará el petróleo del buque cisterna que incautó el miércoles y anuncia que impondrá sanciones contra los sobrinos de Nicolás Maduro y navieras que transporten crudo venezolano, lo que representa una significativa escalada en el pulso con el régimen de Venezuela.

Maduro se refirió este jueves, 11 de diciembre, al decomiso del buque petrolero: “Secuestraron a los tripulantes, se robaron el barco y han inaugurado una nueva era, la era de la piratería naval criminal en el Caribe”.

Nicolás Maduro y Donald Trump. | Foto: AP

De acuerdo con Maduro, el buque transportaba 1,9 millones de barriles de crudo venezolano. Registros previos del sitio de seguimiento de buques MarineTraffic daban cuenta de 1,1 millones.

También aportó detalles sobre la ubicación del buque al momento de lo que llamó un “asalto”. “No fue en las costas de Venezuela, fue arriba, mucho más al norte de Trinidad y Tobago, hacia las islas de Granada”, comentó.

Según The Washington Post, el barco se dirigía a Cuba a entregar el petróleo. “Ayer se les cayó la máscara (...) Los supremacistas que están gobernando en Estados Unidos quieren una guerra en Sudamérica”, reiteró Maduro.