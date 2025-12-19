Estados Unidos refuerza su apoyo a Colombia contra el narcotráfico: entrega equipos y entrenamiento militar en la costa

La Embajada de Estados Unidos en Colombia compartió que el país de Norteamérica está comprometido con el esfuerzo de las autoridades colombianas para hacer frente al narcotráfico, en medio de una campaña que ordenó el presidente Donald Trump para detener el tráfico de drogas hacia su país.

“Ante los graves desafíos que enfrenta la Fuerza Pública de Colombia, Estados Unidos reafirma su profundo compromiso de apoyar a las @FuerzasMilCol (Fuerzas Militares de Colombia) y a la @PoliciaColombia, para defender la seguridad de nuestros pueblos”, escribió la embajada en una publicación en X este viernes, 19 de diciembre.

Estados Unidos patrocinó el entrenamiento militar de buzos para hacer frente al tráfico de drogas. Foto: Tomada de Embajada de EE. UU. en Colombia/X

De acuerdo con la información, mediante la Sección de Asuntos Antinarcóticos y Aplicación de la Ley (INL) del Departamento de Estado estadounidense, con sede en Bogotá, “entregamos equipos y formación especializada a 27 Comandos Jungla de la Policía Nacional de Colombia en #SantaMarta”, continúa el trino.

“Estos nuevos buzos tácticos combatirán la modalidad de ‘parásitos’ en cascos de buques, frenando el tráfico de drogas hacia EE. UU. y fortaleciendo la seguridad de nuestras naciones”, concluye la publicación.

En un comunicado de la embajada se detalla que el entrenamiento y el suministro de equipos especializados fueron financiados por el Gobierno de Trump, con una inversión de al menos 520.000 dólares.

“El curso, con una duración de nueve semanas y 318 horas de formación académica y táctica, preparó a los comandos para operar en entornos de alta complejidad, incluyendo baja visibilidad, fuertes corrientes marinas, aguas contaminadas y elevados niveles de presión psicológica”, amplió la embajada estadounidense en el informe oficial.

Los buzos atacarán una modalidad de tráfico de drogas que azota el continente. Foto: Tomada de Embajada de EE. UU. en Colombia/X

“Se estima que esta capacidad subacuática puede incrementar entre un 20 % y un 40 % la detección de dispositivos ilícitos, impactando directamente las economías de los carteles de drogas y fortaleciendo la seguridad de los puertos colombianos”, pronostica la institución diplomática.

Al tiempo, el objetivo es reducir de manera considerable el tráfico de drogas hacia el norte del continente. “La incorporación de buzos tácticos Jungla representa un avance estratégico en la interdicción subacuática del narcotráfico, especialmente en puertos clave como Cartagena, Barranquilla, Santa Marta, Buenaventura y Tumaco”, determinó la embajada.

Presidente de EE. UU., Donald Trump. Foto: AP

El proyecto inicia cuando Estados Unidos ha desplegado sus fuerzas armadas en aguas del Caribe y del Pacífico desde mediados de agosto, para combatir el narcotráfico y, de paso, presionar al régimen de Nicolás Maduro en Venezuela.

Desde entonces, se han bombardeado unos 28 barcos que, presuntamente, llevaban drogas hacia el país norteamericano. En aquellos operativos han muerto más de 99 personas.