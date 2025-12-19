Marco Rubio señala a Venezuela como principal foco de preocupación por el narcotráfico: “Un lugar que no coopera”

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, advirtió este viernes, 19 de diciembre, que la mayor amenaza para su país desde el hemisferio occidental proviene de grupos criminales relacionados con el narcotráfico.

Durante una declaración reciente a medios, Rubio afirmó que estas organizaciones representan un peligro para la seguridad regional y señaló que el Gobierno de Venezuela no coopera en la lucha contra este problema. Según el funcionario, el país sudamericano es un punto clave de preocupación para Estados Unidos.

Las declaraciones se dan en medio de las tensiones diplomáticas entre ambos países y del debate sobre el combate al crimen organizado en la región.

El secretario de Estado, Marco Rubio. Foto: AFP

Rubio además agregó que la actual relación de Estados Unidos con Venezuela “es intolerable” y debe cambiar, y el apoyo ruso al gobierno de Nicolás Maduro no es preocupante porque Moscú tiene “las manos llenas” con la guerra en Ucrania.

“Está claro que el statu quo actual con el régimen venezolano es intolerable para Estados Unidos”, dijo Rubio en rueda de prensa.

Washington “no está preocupado por una escalada con Rusia en lo que respecta a Venezuela”, ya que “tienen las manos ocupadas en Ucrania”, aseguró.

Estados Unidos lanzó en septiembre una campaña militar sin precedentes de ataques contra presuntas narcolanchas en el Caribe y el Pacífico que han provocado más de un centenar de muertos.

Vladimir Putin, Nicolás Maduro y Donald Trump. Foto: Getty Images

La semana pasada elevó la tensión al incautar un petrolero que estaba sometido a sanciones, ante las costas de Venezuela.

Caracas calificó esa operación de “robo descarado” y el líder venezolano, Nicolás Maduro, recibió telefónicamente el apoyo de su homólogo ruso, Vladímir Putin.

Rubio aseguró que daba por “descontado” ese apoyo, pero restó importancia a la intervención diplomática de Moscú, uno de los aliados más destacables de Caracas.

Disputa con Venezuela

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dejó abierta la posibilidad de una guerra con Venezuela en una entrevista publicada el viernes, luego de intensificar esta semana la campaña de presión contra Caracas al ordenar un bloqueo petrolero.

“No lo descarto”, declaró Trump en una entrevista telefónica con la cadena NBC News.

Trump también se negó a decir si desea derrocar al presidente venezolano Nicolás Maduro.

Presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. Foto: AP

“Él sabe exactamente lo que quiero”, señaló Trump. “Lo sabe mejor que nadie”.

Washington desconoce las dos reelecciones de Maduro, en 2018 y 2024. La justicia estadounidense acusa al mandatario izquierdista de “narcoterrorismo” y el gobierno de Trump aumentó a 50 millones de dólares la recompensa por información que conduzca a su captura.

*Con información de AFP.