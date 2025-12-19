Marco Rubio señala a Venezuela como principal foco de preocupación por el narcotráfico: “Un lugar que no coopera”

Mundo

Washington “no está preocupado por una escalada con Rusia en lo que respecta a Venezuela”, aseguró Marco Rubio.

Redacción Semana
19 de diciembre de 2025, 6:23 p. m.
Marco Rubio señala a Venezuela como principal foco de preocupación por el narcotráfico. Foto: AFP

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, advirtió este viernes, 19 de diciembre, que la mayor amenaza para su país desde el hemisferio occidental proviene de grupos criminales relacionados con el narcotráfico.

Durante una declaración reciente a medios, Rubio afirmó que estas organizaciones representan un peligro para la seguridad regional y señaló que el Gobierno de Venezuela no coopera en la lucha contra este problema. Según el funcionario, el país sudamericano es un punto clave de preocupación para Estados Unidos.

Irán rompe el silencio: también tomó postura sobre Venezuela y enciende las alarmas en la región

Las declaraciones se dan en medio de las tensiones diplomáticas entre ambos países y del debate sobre el combate al crimen organizado en la región.

El secretario de Estado, Marco Rubio, visita Ecuador este jueves, 4 de septiembre. (Photo by Jacquelyn MARTIN / POOL / AFP)
El secretario de Estado, Marco Rubio. Foto: AFP

Rubio además agregó que la actual relación de Estados Unidos con Venezuela “es intolerable” y debe cambiar, y el apoyo ruso al gobierno de Nicolás Maduro no es preocupante porque Moscú tiene “las manos llenas” con la guerra en Ucrania.

Estados Unidos refuerza su apoyo a Colombia contra el narcotráfico: entrega equipos y entrenamiento militar en la costa

Alerta por tormentas en el norte de California para Navidad: ¿hasta cuándo dejará de llover?

Alerta máxima en EE. UU. por estafas en reservas de viajes durante Navidad

Estados Unidos da nuevo golpe a Nicolás Maduro e impone duras sanciones contra miembros de su familia

Trump extiende la Navidad: empleados federales tendrán días libres extra antes y después del 25 de diciembre

Congreso en Estados Unidos se va de vacaciones y deja en el aire la salud y los subsidios del Obamacare: así lo puede afectar

Los visitantes a la Fontana di Trevi tendrán que pagar entrada para acceder al famoso lugar. Esto costará

Por ayudar a inmigrante mexicano, jueza de Estados Unidos es declarada culpable: “No pretendemos convertir este caso en un ejemplo”

Marco Rubio critica a Gustavo Petro, dice que no es “muy estable” y que ha deteriorado la relación de Colombia con Estados Unidos

La misteriosa nueva foto de perfil de Marco Rubio que estalló las redes sociales y se volvió viral

“Está claro que el statu quo actual con el régimen venezolano es intolerable para Estados Unidos”, dijo Rubio en rueda de prensa.

Washington “no está preocupado por una escalada con Rusia en lo que respecta a Venezuela”, ya que “tienen las manos ocupadas en Ucrania”, aseguró.

Nicolás Maduro retó a Donald Trump y anunció una inesperada orden militar en la costa de Venezuela

Estados Unidos lanzó en septiembre una campaña militar sin precedentes de ataques contra presuntas narcolanchas en el Caribe y el Pacífico que han provocado más de un centenar de muertos.

Vladimir Putin, Nicolás Maduro y Donald Trump
Vladimir Putin, Nicolás Maduro y Donald Trump. Foto: Getty Images

La semana pasada elevó la tensión al incautar un petrolero que estaba sometido a sanciones, ante las costas de Venezuela.

Caracas calificó esa operación de “robo descarado” y el líder venezolano, Nicolás Maduro, recibió telefónicamente el apoyo de su homólogo ruso, Vladímir Putin.

Rubio aseguró que daba por “descontado” ese apoyo, pero restó importancia a la intervención diplomática de Moscú, uno de los aliados más destacables de Caracas.

Disputa con Venezuela

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dejó abierta la posibilidad de una guerra con Venezuela en una entrevista publicada el viernes, luego de intensificar esta semana la campaña de presión contra Caracas al ordenar un bloqueo petrolero.

Qué implica el “bloqueo total” que ordenó Trump contra los petroleros de Venezuela en medio de tensiones con Maduro

“No lo descarto”, declaró Trump en una entrevista telefónica con la cadena NBC News.

Trump también se negó a decir si desea derrocar al presidente venezolano Nicolás Maduro.

Discurso
Presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. Foto: AP

“Él sabe exactamente lo que quiero”, señaló Trump. “Lo sabe mejor que nadie”.

Washington desconoce las dos reelecciones de Maduro, en 2018 y 2024. La justicia estadounidense acusa al mandatario izquierdista de “narcoterrorismo” y el gobierno de Trump aumentó a 50 millones de dólares la recompensa por información que conduzca a su captura.

*Con información de AFP.

Noticias Destacadas