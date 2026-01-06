Mundo

Con Maduro y Cilia Flores en la cárcel de Brooklyn, Petro insta a defender la soberanía nacional en las plazas de Colombia

Las manifestaciones fueron convocadas luego de las amenazas de Donald Trump de tomar mano dura con Gustavo Petro.

GoogleSiga las noticias internacionales en Discover para conocer los hechos globales de hoy

Redacción Mundo
6 de enero de 2026, 10:43 a. m.
El presidente Gustavo Petro convocó a manifestaciones tras amenazas de Trump.
El presidente Gustavo Petro convocó a manifestaciones tras amenazas de Trump. Foto: XNY/Star Max / Colaborador / Getty Images - Franklin Jacome / Fotógrafo autónomo / Getty Images

El presidente colombiano, Gustavo Petro, llamó a la ciudadanía a que se conglomere en las calles el miércoles 7 de enero para “defender la soberanía nacional”, luego de que Estados Unidos capturó al dictador de Venezuela, Nicolás Maduro, y tras las declaraciones de Donald Trump, quien insinuó que podría hacer lo mismo con su homólogo de Colombia.

De acuerdo con el llamado del Gobierno, se le pide a los ciudadanos izar la bandera en señal de apoyo a la soberanía desde el lugar donde se encuentren, en las oficinas o en las casas. Además, se establece que desde las 4 de la tarde, las personas se pueden reunir en todas las plazas del país.

“Iza ya la bandera de Colombia en tu casa. El miércoles nos vemos en todas las plazas de Colombia, a las 4:00 p. m.”, escribió Petro en su perfil de X el lunes 5 de enero, junto con un video en el cual asegura que la “soberanía popular se mantiene cuando el pueblo actúa unido”.

Drones no identificados sobrevolaron el Palacio de Miraflores, en Caracas, y por eso se registraron disparos

Horas antes de su convocación a manifestaciones, Petro dijo que tomaría “de nuevo las armas” ante las amenazas de su homólogo estadounidense, Donald Trump, en medio de tensiones crecientes entre ambos líderes tras los bombardeos de Estados Unidos en Venezuela el sábado 3 de enero.

Mundo

Mujer fue arrestada durante entrevista en vivo tras protestar por ataque de Trump a Venezuela y captura de Maduro

Mundo

Diosdado Cabello reaparece con fusil en mano y bandera de ‘guerra o muerte’ en la calles de Caracas: envió dura advertencia

Noticias Estados Unidos

“No me importa lo que diga la ONU”: la frase de Rubio que vuelve a sonar con fuerza

Noticias Estados Unidos

Pete Hegseth, jefe del Pentágono, se refiere a la operación en la que se capturó a Maduro: cerca de 200 militares habrían participado

Mundo

🔴 En vivo | María Corina Machado mencionó que regresaría a Venezuela, agradece a Donald Trump y arremete contra Delcy Rodríguez

Noticias Estados Unidos

Casarse ya no basta: la alerta migratoria para parejas que buscan la green card

Mundo

Nicolás Maduro: el dictador envió un mensaje al chavismo con una señal que hoy la prensa descifra. Vea la imagen

Mundo

Se conoce lo primero que dijo e hizo Nicolás Maduro cuando ingresó al Tribunal Federal de Nueva York: “Nos quedamos fríos”

Nación

MinDefensa dice que es hora de aumentar la cooperación internacional para combatir el narcotráfico: “Pierdan los criminales”

Dinero

Así fue la reacción de los mercados tras la captura de Nicolás Maduro. ¿Qué le espera a Colombia? “Oportunidad latente”

Desde que Trump asumió su segundo mandato en 2025, las relaciones entre Estados Unidos y Colombia se han deteriorado progresivamente, con constantes cruces de acusaciones entre ambos mandatarios por temas como la seguridad regional, los aranceles y el manejo de la política migratoria.

Rueda de prensa
Presidente de EE. UU., Donald Trump. Foto: AP

“Juré no tocar una arma más desde el pacto de paz de 1989, pero por la patria tomaré de nuevo las armas que no quiero”, dijo el mandatario izquierdista en la red social X.

Trump descarta elecciones inmediatas en Venezuela y asegura que primero debe “arreglarse el país”

Trump, por su parte, dijo durante el fin de semana que Petro debería “cuidarse el trasero”, luego de que el mandatario venezolano, Nicolás Maduro, fuese capturado en Caracas y llevado a Estados Unidos acusado de narcotráfico y terrorismo.

Además, describió a Petro como “un hombre enfermo al que le gusta fabricar cocaína y venderla a Estados Unidos”. “No lo hará por mucho más tiempo”, advirtió el presidente estadounidense.

Gustavo Petro, presidente de Colombia; Nicolás Maduro, capturado por Estados Unidos.
Gustavo Petro, presidente de Colombia; Nicolás Maduro, capturado por Estados Unidos. Foto: Presidencia/API

Petro, un exguerrillero del M-19 que firmó la paz en 1990, fue también congresista y alcalde de Bogotá, antes de convertirse en el primer presidente de izquierda de Colombia.

“Cada soldado de Colombia tiene una orden desde ya: todo comandante de la Fuerza Pública que prefiera la bandera de EE. UU. a la bandera de Colombia se retira inmediatamente”, agregó el mandatario en su publicación del lunes.

Bienes, aviones y joyas: esta es la fortuna que amasó Nicolás Maduro en Venezuela

Washington y Bogotá habían sido aliados durante décadas, especialmente durante la implementación en 1999 del Plan Colombia, considerado una de las razones del éxito de la lucha contra la insurgencia.

*Con información de AFP.

Más de Mundo

Este es el momento en el que la mujer fue capturada.

Mujer fue arrestada durante entrevista en vivo tras protestar por ataque de Trump a Venezuela y captura de Maduro

Diosdado Cabello en las calles de Caracas

Diosdado Cabello reaparece con fusil en mano y bandera de ‘guerra o muerte’ en la calles de Caracas: envió dura advertencia

El senador republicano Marco Rubio se opuso desde el primer momento a la designación de Manes como embajadora en Colombia.

“No me importa lo que diga la ONU”: la frase de Rubio que vuelve a sonar con fuerza

Avión del secretario de Guerra de EE. UU., Pete Hegseth, declara emergencia sobre el Atlántico

Pete Hegseth, jefe del Pentágono, se refiere a la operación en la que se capturó a Maduro: cerca de 200 militares habrían participado

María Corina Machado, Donald Trump

🔴 En vivo | María Corina Machado mencionó que regresaría a Venezuela, agradece a Donald Trump y arremete contra Delcy Rodríguez

El proceso para obtener la green card por matrimonio enfrenta mayores controles y revisiones por parte de las autoridades migratorias de Estados Unidos.

Casarse ya no basta: la alerta migratoria para parejas que buscan la green card

Nicolás maduro

Nicolás Maduro: el dictador envió un mensaje al chavismo con una señal que hoy la prensa descifra. Vea la imagen

Nicolás Maduro.

Se conoce lo primero que dijo e hizo Nicolás Maduro cuando ingresó al Tribunal Federal de Nueva York: “Nos quedamos fríos”

El testimonio de Jeris Piña representa lo que vivieron y sintieron los venezolanos tras la captura de Maduro.

“Quisiéramos salir a gritar libertad y no podemos”: una venezolana cuenta cómo se vivió la caída de Nicolás Maduro desde Caracas

x

Con Maduro y Cilia Flores en la cárcel de Brooklyn, Petro insta a defender la soberanía nacional en las plazas de Colombia

Noticias Destacadas