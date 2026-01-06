Con Maduro y Cilia Flores en la cárcel de Brooklyn, Petro insta a defender la soberanía nacional en las plazas de Colombia

El presidente colombiano, Gustavo Petro, llamó a la ciudadanía a que se conglomere en las calles el miércoles 7 de enero para “defender la soberanía nacional”, luego de que Estados Unidos capturó al dictador de Venezuela, Nicolás Maduro, y tras las declaraciones de Donald Trump, quien insinuó que podría hacer lo mismo con su homólogo de Colombia.

De acuerdo con el llamado del Gobierno, se le pide a los ciudadanos izar la bandera en señal de apoyo a la soberanía desde el lugar donde se encuentren, en las oficinas o en las casas. Además, se establece que desde las 4 de la tarde, las personas se pueden reunir en todas las plazas del país.

“Iza ya la bandera de Colombia en tu casa. El miércoles nos vemos en todas las plazas de Colombia, a las 4:00 p. m.”, escribió Petro en su perfil de X el lunes 5 de enero, junto con un video en el cual asegura que la “soberanía popular se mantiene cuando el pueblo actúa unido”.

Iza ya la bandera de Colombia en tu casa. El miercoles nos vemos en todas las plazas de Colombia, a las 4 pm.



Ahora a defender la soberanía nacional.

Horas antes de su convocación a manifestaciones, Petro dijo que tomaría “de nuevo las armas” ante las amenazas de su homólogo estadounidense, Donald Trump, en medio de tensiones crecientes entre ambos líderes tras los bombardeos de Estados Unidos en Venezuela el sábado 3 de enero.

Desde que Trump asumió su segundo mandato en 2025, las relaciones entre Estados Unidos y Colombia se han deteriorado progresivamente, con constantes cruces de acusaciones entre ambos mandatarios por temas como la seguridad regional, los aranceles y el manejo de la política migratoria.

Presidente de EE. UU., Donald Trump. Foto: AP

“Juré no tocar una arma más desde el pacto de paz de 1989, pero por la patria tomaré de nuevo las armas que no quiero”, dijo el mandatario izquierdista en la red social X.

Trump, por su parte, dijo durante el fin de semana que Petro debería “cuidarse el trasero”, luego de que el mandatario venezolano, Nicolás Maduro, fuese capturado en Caracas y llevado a Estados Unidos acusado de narcotráfico y terrorismo.

Además, describió a Petro como “un hombre enfermo al que le gusta fabricar cocaína y venderla a Estados Unidos”. “No lo hará por mucho más tiempo”, advirtió el presidente estadounidense.

Gustavo Petro, presidente de Colombia; Nicolás Maduro, capturado por Estados Unidos. Foto: Presidencia/API

Petro, un exguerrillero del M-19 que firmó la paz en 1990, fue también congresista y alcalde de Bogotá, antes de convertirse en el primer presidente de izquierda de Colombia.

“Cada soldado de Colombia tiene una orden desde ya: todo comandante de la Fuerza Pública que prefiera la bandera de EE. UU. a la bandera de Colombia se retira inmediatamente”, agregó el mandatario en su publicación del lunes.

Washington y Bogotá habían sido aliados durante décadas, especialmente durante la implementación en 1999 del Plan Colombia, considerado una de las razones del éxito de la lucha contra la insurgencia.

*Con información de AFP.