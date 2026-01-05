Gustavo Petro llama al pueblo a la plaza y a la movilización general, tras captura de Maduro y arremetida de Trump. Así será la cita

El presidente Gustavo Petro le puso fecha a la movilización popular, tras la captura de Nicolás Maduro. La cita será a las 4 de la tarde de este miércoles en todas las plazas de Colombia. El primer mandatario estará en la Plaza de Bolívar.

El primer mandatario invita con un video a esas manifestaciones. “Iza ya la bandera de Colombia en tu casa... Ahora a defender la soberanía nacional”, dice en su trino. “Juntos somos un solo pueblo”, es uno de los mensajes que se escucha en el video en el que se pide a todos los asistentes llevar una bandera de Colombia.

“Se han reunido fuerzas sociales de Colombia a la movilización general del pueblo colombiano el miércoles a las 4 de la tarde en todas las plazas públicas del país. En la Plaza de Bolívar hablaré al pueblo bogotano. ¡Colombia libre!”, dice en otro mensaje.

Desde que se confirmó la captura y extracción de Nicolás Maduro, el primer mandatario ha dicho que la respuesta a esto debe ser la movilización popular, tanto en Colombia como en las calles de Venezuela.

Drones no identificados sobrevolaron el Palacio de Miraflores, en Caracas, y por eso se registraron disparos

Este lunes, en un trino que escribió a la 1:28 de la mañana, el primer mandatario incluso aseguró que no descarta pasar a la lucha armada para defender la soberanía del país y su propia historia. “Aunque no he sido militar, sé de la guerra y la clandestinidad. Juré no tocar una arma más desde el Pacto de Paz de 1989, pero por la patria tomaré de nuevo las armas que no quiero”, escribió en X.

Desde el Air Force One, el presidente Donald Trump responde si ha pensado lanzar una operación militar en Colombia. “Suena bien para mí”, dice. “Colombia está gobernada por un enfermo, pero no lo va a seguir haciendo por mucho tiempo”, agrega. https://t.co/if1kX8q65f pic.twitter.com/3XR17JezZw — Revista Semana (@RevistaSemana) January 5, 2026

El presidente aseguró que iba a darse un tiempo para saber exactamente cuál era el alcance en español de las palabras que dijo Donald Trump en la noche del domingo desde el Air Force One. Allí, ante la pregunta de un periodista, el presidente norteamericano respondió: “Colombia está gobernada por un hombre enfermo… No lo estará haciendo por mucho más tiempo”.

Trump sobre Petro: “No lo estará haciendo por mucho más tiempo”. Dice que una operación militar en Colombia “suena bien para mí”

Luego, cuando le preguntaron si había considerado una incursión militar en Colombia, Trump respondió: “Suena bien para mí”.

El sábado Trump ya le había enviado un duro sablazo. “Él (Petro) tiene fábricas e industrias donde produce esta droga, él está haciendo cocaína y enviándola a Estados Unidos... Él tiene que mirarse y debe cuidar su trasero (He must watch his ass)”.

"El presidente Gustavo Petro tiene que cuidar su trasero": Donald Trump.https://t.co/tugKxUgIwX pic.twitter.com/sNN1BgkGHB — Revista Semana (@RevistaSemana) January 3, 2026

En el trino en el que responde a esas declaraciones, Petro lanza una advertencia a Estados Unidos: “Si detienen al presidente que buena parte de mi pueblo quiere y respeta, desatarán al jaguar popular”.

En otro mensaje, publicado con apenas unos minutos de diferencia, Petro había rechazado en términos muy poco diplomáticos la intervención de Estados Unidos en Venezuela. “Sé perfectamente que lo hecho por Donald Trump es aberrante. Han destruido el Estado de derecho a nivel mundial. Se han orinado sangrientamente sobre la soberanía sagrada de toda Latinoamérica y el Caribe”, agregó.

“Lo hecho por Donald Trump es aberrante... han orinado sangrientamente sobre la soberanía”: Gustavo Petro por captura de Nicolás Maduro

El tono del presidente ha sido altisonante desde que se conoció que se registraban explosiones en Caracas en la madrugada de este 3 de enero. El primer mandatario colombiano ha asumido la misma tesis de la intervención que sostiene el chavismo. Incluso aseguró, al igual que hizo Nicolás Maduro en su audiencia de este lunes, que sin el debido sustento legal se trataba de un “secuestro”.

El llamado a las calles pondrá la situación en Colombia en un grado de máxima tensión. Se anticipa que el presidente dé un discurso en los mismos términos en los que ha manejado la situación hasta el momento y también que al presidente Trump, aun en medio de la gloria que vive tras la operación, sus palabras no le serán indiferentes.