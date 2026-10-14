Tras la información que se conoció desde Estados Unidos sobre un despliegue militar de 600 militares de ese país en América Latina, incluido Colombia, fuentes de las Fuerzas Militares le confirmaron a SEMANA que un número importante se quedará en las bases de nacionales como parte de la cooperación del Escudo de las Américas.

Recientemente hubo una reunión de altos mandos militares de Estados Unidos y Colombia en el fuerte militar de Tolemaida. Foto: Ejército

Las fuentes indicaron que, en primer lugar, habrá fases de entrenamiento entre los militares norteamericanos y colombianos y luego se definirán los aspectos de posibles operaciones contra el crimen transnacional y local conjuntas.

De acuerdo con las fuentes militares, esta podría ser una de las cooperaciones más altas en número de militares norteamericanos en Colombia de la última década.

La información sobre la llegada de militares norteamericanos al país, revivió el polémico capítulo en el 2019 cuando Jhon Bolton, entonces asesor de seguridad de la Casa Blanca, dejó ver un escrito donde se podía leer 5.000 soldados para Colombia.

Militares colombianos harían operaciones con militares de EE.UU. Foto: Ejército.

Aunque la cooperación militar entre Estados Unidos y Colombia no es nueva, sí se vio deteriorada durante el gobierno del presidente Gustavo Petro, que en varias oportunidades dio la orden a la fuerza pública de frenar las alianzas en materia de seguridad entre las dos naciones.

En su pico más alto, Estados Unidos llegó a tener en Colombia 1.000 soldados y contratistas y hasta 51 edificios militares. Uno de los momentos de mayor presencia de los norteamericanos en Colombia fue con la entrada en vigencia del Plan Colombia.

Una de las primeras fases de la nueva cooperación con EE.UU serían entrenamientos conjuntos entre soldados de los dos países en bases militares colombianas. Foto: NurPhoto via Getty Images

La posible llegada de un número importante de militares norteamericanos al país se da en momentos donde también se abrió la puerta al arribo de cuatro drones Reaper de los Estados Unidos, conocidos como mensajeros de la muerte.

Los aparatos de última tecnología, que han sido claves en la lucha contra el terrorismo en Oriente Medio, llegarán próximamente a Colombia y Ecuador para combatir el narcotráfico.

Las fuentes militares también confirmaron que la llegada de los militares estadounidenses y los drones Reaper pasaría por el Congreso de la República.