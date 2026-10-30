Gobernador de Antioquia responde a publicación de Elon Musk con inesperada propuesta: “Queremos ir más allá”

El gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, aprovechó una publicación del empresario Elon Musk, uno de los hombres más ricos del mundo, sobre el papel de la tecnología Starlink en la atención médica de una mujer embarazada en una zona rural de Colombia, para extenderle una invitación al magnate.

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A través de su cuenta en X, el mandatario aseguró que la historia compartida por Musk ocurrió en territorio antioqueño y destacó los resultados de la implementación de varias antenas Starlink en las zonas más retiradas de la región.

“Con 1.200 antenas Starlink llevamos telemedicina a los rincones más apartados: salvamos vidas, conectamos escuelas y acercamos oportunidades a comunidades indígenas y afrodescendientes”, escribió Rendón.

La publicación de Elon Musk a la que se refiere el gobernador corresponde a un caso atendido mediante telemedicina, en el que participaron especialistas médicos que pudieron orientar la atención a distancia gracias a la conexión de Starlink.

Sin embargo, la propuesta del gobernador fue más allá de resaltar los beneficios de la conectividad satelital. En el mismo mensaje, planteó la posibilidad de que Antioquia se convierta en escenario de un proyecto aeroespacial de una de las compañías de Musk. “Queremos ir más lejos. En el Caribe del Urabá antioqueño estamos listos para tener un puerto espacial de SpaceX”, agregó el mandatario.

Rendón aseguró que Antioquia cuenta con cerca de 2.000 hectáreas en su costa Caribe que, según indicó, tendrían potencial para impulsar una iniciativa relacionada con esta industria.

La respuesta del gobernador se produjo luego de que Musk republicara una publicación de X sobre el caso de Karina, una mujer de 24 años que tuvo un embarazo de alto riesgo en una comunidad rural colombiana.

De acuerdo con el relato, la mujer había perdido anteriormente a un bebé y llegar desde su lugar de residencia hasta el pueblo más cercano podía tomar hasta dos días a caballo. Durante una visita médica, un profesional llevó un equipo portátil de Starlink y un ecógrafo, lo que permitió que un especialista ubicado a cientos de kilómetros observara el examen en tiempo real y orientara el procedimiento.

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La evaluación permitió identificar que Karina necesitaba ser trasladada de inmediato a un hospital. Finalmente, llegó a tiempo y su bebé nació sano y salvo, sin complicaciones para ella.

Musk acompañó la publicación original con una sola palabra: “Starlink”. Posteriormente, el gobernador de Antioquia respondió para destacar la experiencia en el departamento y presentar la propuesta de instalar allí un puerto espacial de SpaceX.

Aunque hasta el momento, el mensaje de Rendón no ha tenido respuesta, puede que en los próximos días el magnate de la tecnología, Elon Musk, se fije en la publicación y tal vez tome en cuenta el ofrecimiento.