Para las 8 de la mañana de este miércoles 4 de noviembre está citada a rendir su versión libre la excongresista del partido Comunes, Sandra Ramírez Lobo, en el Caso 07 que indaga el reclutamiento y la utilización de niños y niñas durante el conflicto armado interno.

“Creo que Sandra Ramírez ha cometido todos los crímenes que existen en la ley colombiana”

Sin embargo, a pocas horas de la diligencia, la congresista pidió que no sea escuchada presencialmente, sino que se le permita dar su declaración por escrito en un plazo de 30 días:

“Remitir a la compariente, por conducto de su defensa, un cuestionario que integre la hipótesis investigativa y las menciones reseñadas (...) las demandas de verdad de las víctimas acreditadas y las preguntas de la Procuraduría Delegada”.

Sandra Ramírez, conocida en las filas subversivas con el alias de Griselda Lobo, deberá responder ante la Sala de Reconocimiento de la Verdad por su conocimiento e intervención en los actos de violencia en la “vida intrafilas” contra niños y niñas. En este caso se incluyen actos de violencia sexual y reproductiva.

El hecho de que, durante décadas, Sandra Ramírez fuera la compañera sentimental de Pedro Antonio Marín, alias Tirofijo, máximo comandante y fundador de las Farc, representaría una línea de poder dentro de la estructura guerrillera.

La Sala, le pondrá de presente a la exsenadora los relatos de las víctimas, las versiones de los comparecientes y demás elementos recaudados como parte del acervo probatorio, que son posteriormente contrastados entre sí antes de adoptar decisiones sobre atribución de responsabilidad.

Entre estos relatos se encuentra el de Deisy Dorelly Guanaro, quien ha expuesto en diversos escenarios y ante diversas audiencias el papel criminal de Sandra Ramírez.

“El hijo de Tirofijo, hijo de crianza de Sandra Ramírez, dio la orden”, María Claudia Tarazona sobre el asesinato de Miguel Uribe

“Cuando tenía 12 años, me trasladaron a San Vicente del Caguán. Esta señora nos reunió a todas las niñas y nos obligó a ponernos ropa interior de color negro. Y, en dos ocasiones, nos hizo desfilar frente a todos los comandantes del secretariado”, precisó en entrevista con SEMANA.

“Ellos estaban borrachos, quizás también drogados. Y podían elegir a cualquiera para pasar la noche. A mí me escogió Pablo Catatumbo la primera noche. Ese viejo morboso que tanto se jacta de cátedra de moral en el Congreso de la República me abusó esa noche y a la siguiente. A Sandra Ramírez nosotros no le importábamos. Ella solo quería humillarnos para complacer a estos comandantes porque ella tenía poder. A las niñas que quedaban en embarazo, ella les practicaba los abortos”, detalló Guanaro.

Igualmente, se pondrán de presente las declaraciones de otras víctimas acreditadas —¿quienes pidieron la reserva de sus nombres y datos— y que en varias diligencias judiciales la señalaron de permitir y ordenar el reclutamiento de menores en filas subversivas con fines de explotación sexual.

Igualmente, durante la diligencia, que se podrá extender por varios días, las víctimas acreditadas por hechos atribuibles al Bloque Oriental y sus representantes judiciales podrán presentar por escrito sus demandas de verdad, las cuales serán valoradas por el despacho y, de considerarse pertinentes y conducentes, serán planteadas durante la diligencia de versión.

Deisy Dorelly Guanaro, víctima de reclutamiento infantil de las Farc. 27/11/2025 Foto: SAMANTHA CHÁVEZ

En este mismo caso ya fueron citados a imputación de cargos los últimos excomandantes del Secretariado de las Farc, Rodrigo Londoño Echeverry, Jaime Alberto Parra Rodríguez, Milton de Jesús Toncel Redondo, Pablo Catatumbo Torres Victoria, Pastor Lisandro Alape Lascarro y Julián Gallo Cubillos.

En el Caso 07, señaló la JEP, 11.277 personas han sido acreditadas como víctimas. De ellas, 2.250 han sido reconocidas como víctimas individuales y 9.027 participan de manera colectiva en virtud de la acreditación de cinco pueblos indígenas, así como del Consejo Comunitario Afrocolombiano.

Igualmente, 26 antiguos integrantes de las Farc, tanto del nivel nacional como del nivel territorial, han sido llamados a reconocer su máxima responsabilidad en este caso.