Presidente de Davivienda y de la CEJ reciben distinción tras la conmemoración de egresados del Liceo de Cervantes

Tras la celebración por los 40 años de graduación de la promoción de 1986 del Colegio Liceo de Cervantes (Norte), las directivas de la institución educativa y la Asociación Nacional de Exalumnos realizaron un reconocimiento especial a dos de sus antiguos estudiantes, destacando sus trayectorias profesionales y sus aportes en distintos sectores del país.

Se trata de Hernando Herrera Mercado, presidente de la Corporación Excelencia en la Justicia (CEJ), y Javier Suárez Esparragoza, presidente de Davivienda, quienes recibieron la Condecoración Caballero Cervantino, en el grado de Gran Cruz.

Dicha distinción representa un reconocimiento a dos profesionales que han desarrollado destacadas carreras profesionales y que hoy ocupan posiciones de liderazgo en ámbitos relevantes para Colombia, como la justicia y el sector financiero y empresarial.