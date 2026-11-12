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Presidente de Davivienda y de la CEJ reciben distinción tras la conmemoración de egresados del Liceo de Cervantes

El reconocimiento fue entregado por las directivas de la institución.

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Redacción Semana
12 de noviembre de 2026 a las 8:14 p. m.
Hernando Herrera Mercado, presidente de la CEJ, y Javier Suárez Esparragoza, presidente de Davivienda, recibieron la Condecoración Caballero Cervantino, en el grado de Gran Cruz, durante la celebración de los 40 años de su promoción en el Liceo de Cervantes.
Hernando Herrera Mercado, presidente de la CEJ, y Javier Suárez Esparragoza, presidente de Davivienda, recibieron la Condecoración Caballero Cervantino, en el grado de Gran Cruz, durante la celebración de los 40 años de su promoción en el Liceo de Cervantes. Foto: SUMINISTRADO A SEMANA A.P.I

Tras la celebración por los 40 años de graduación de la promoción de 1986 del Colegio Liceo de Cervantes (Norte), las directivas de la institución educativa y la Asociación Nacional de Exalumnos realizaron un reconocimiento especial a dos de sus antiguos estudiantes, destacando sus trayectorias profesionales y sus aportes en distintos sectores del país.

Se trata de Hernando Herrera Mercado, presidente de la Corporación Excelencia en la Justicia (CEJ), y Javier Suárez Esparragoza, presidente de Davivienda, quienes recibieron la Condecoración Caballero Cervantino, en el grado de Gran Cruz.

Dicha distinción representa un reconocimiento a dos profesionales que han desarrollado destacadas carreras profesionales y que hoy ocupan posiciones de liderazgo en ámbitos relevantes para Colombia, como la justicia y el sector financiero y empresarial.

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