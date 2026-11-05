A hijos del expresidente Juan Manuel Santos les incomodó mensaje de María Fernanda Cabal y así le respondieron

Este miércoles, 4 de noviembre, le exsenadora María Fernanda Cabal reaccionó a las 62 ejecuciones que tiene documentadas la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) contra los exintegrantes de las Farc.

En medio de 214 entrevistas, la JEP logró recopilar información sobre tratos inhumanos a los que fueron sometidos cientos de niños reclutados por las extintas Farc.

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Tras lo anterior, la exsenadora María Fernanda Cabal retuiteó un artículo de Blu Radio, titulado: “Hasta por comer panela sin permiso, las Farc fusiló niños: hay 62 ejecuciones documentadas”.

Además, Cabal compartió un mensaje en el que salpicó al expresidente Juan Manuel Santos, dado que fue durante su mandato que se firmó el Acuerdo Final de Paz con las FARC-EP, más exactamente el 24 de noviembre de 2016.

“Siempre se supo. Infames los políticos como Santos y sus secuaces, que se hicieron los de la vista gorda pues no fueron sus hijos los esclavizados. A mi juicio, todos esos terminaron con dinero de las Farc en el exterior”, dijo puntualmente Cabal en su escrito en X.

El anterior mensaje de la exsenadora no cayó bien entre los hijos del expresidente Santos, quienes no dudaron en responderle a Cabal.

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Quien inicialmente le respondió a Cabal fue Esteban Santos. El hijo del exmandatario le dijo a la excongresista que dejara de “decir bobadas y lanzar acusaciones sin fundamento”.

“Hola Mafe. Sé que han sido semanas difíciles políticamente. Últimamente, candidato que apoya, candidato que queda salado. Pero no deje que la frustración la lleve a decir bobadas y lanzar acusaciones sin fundamento. Una cosa es perder en las urnas y otra perder la sensatez”, le dijo puntualmente Esteban Santos a la exsenadora, esta mañana de jueves, 5 de noviembre.

Pasaron pocos minutos y quien también reaccionó al respecto fue Esteban Santos, el otro hijo del expresidente.

“Ha dormido poco la doctora Cabal”, manifestó Esteban Santos en X.