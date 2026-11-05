Máxima tensión hay dentro del Ejército luego del secuestro el pasado miércoles 4 de noviembre de la subteniente del Ejército María Camila Pantoja Hernández en Saravena, Arauca.

La oficial de acuerdo con fuentes militares se encontraba asignada a las unidades de inteligencia y se encontraba realizando labores correspondientes asignadas por sus superiores cuando se dio su plagio.

Dentro de la información que entregó el Ejército se indica que la mujer militar habría sido secuestrada por el Frente Domingo Laín Sáenz, que hace parte del Frente de Guerra Oriental del ELN.

El frente Laín Sáenz, según información de inteligencia militar, cuenta con más de 530 integrantes y es el más poderoso del Frente de Guerra Oriental.

SEMANA obtuvo información de inteligencia militar, en donde se advierte que el secuestro por parte del ELN “permanecerá como herramienta política y como mecanismo de legitimación ante actores internacionales y aliviar la presión en áreas de convergencia criminal”.

El ELN sería el responsable del secuestro de la teniente Camila Pantoja en Arauca. Foto: AFP

Así mismo el documento alerta por la expansión y presencia territorial del Frente de Guerra Oriental en 42.000 kilómetros cuadrados.

Fuentes militares señalaron que se están haciendo diferentes maniobras para evitar que el ELN lleve a territorio venezolano a la oficial. Es de público conocimiento que cuando ocurren está clase de situaciones, la guerrilla pasa la frontera hacía el vecino país.

Sobre el secuestro de la oficial, el Ejército indicó que “en hechos que son materia de investigación, se tuvo conocimiento del secuestro de la subteniente María Camila Pantoja Hernández, orgánica del Grupo de Caballería Mediano N.° 18, quien se movilizaba por el casco urbano del municipio de Saravena, Arauca. Este hecho habría sido perpetrado por terroristas del Grupo Armado Organizado (GAO) ELN, Frente Domingo Laín Sáenz".

Añadió la institución militar que “de acuerdo con información suministrada por inteligencia militar, la oficial habría sido interceptada por dos hombres armados que se movilizaban en una motocicleta”.