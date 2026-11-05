ELN pretendería llevar a Venezuela a subteniente del Ejército secuestrada en Arauca

SEMANA conoció, mediante fuentes de inteligencia militar, que integrantes de la guerrilla del ELN estarían planeando sacar a la subteniente María Camila Pantoja Hernández desde Arauca para suelo venezolano.

Gobernación de Arauca exige al ELN liberar a subteniente del Ejército secuestrada en Saravena: “Ninguna causa lo justifica”

La joven oficial fue secuestrada mientras se encontraba en Saravena, Arauca, por sujetos en motocicletas durante la tarde del miércoles 4 de noviembre.

“En la zona por donde se cree que tienen a la oficial, se ha desplegado todo tipo de capacidades con las que cuentan la Armada, la Policía y los Gaula del Ejército. No se ha escatimado ningún esfuerzo para buscarla”, expresó una fuente.

Pese al impresionante despliegue militar, la subteniente aún no ha podido ser ubicada por los uniformados que le siguen el rastro en el departamento de Arauca.

ELN secuestra a una subteniente del Ejército en Saravena, Arauca

El general Erick Rodríguez, comandante general de las Fuerzas Militares, se pronunció por medio de su cuenta en la red social X, donde exigió la liberación de la oficial.

“Nuestra prioridad es lograr el regreso sano y salvo de la subteniente María Camila Pantoja Hernández, secuestrada, según la información conocida, por integrantes de esta organización narcoterrorista. A su familia le expresamos nuestra solidaridad y la certeza de que no está sola”, sostuvo.

Las operaciones militares se mantienen en el territorio con el fin de poder dar con el paradero de la subteniente: “A quienes la mantienen cautiva les exigimos su liberación inmediata e incondicional. No descansaremos hasta traer a nuestra oficial de regreso a casa y llevar ante la justicia a los responsables”.

Desde la Gobernación de Arauca rechazaron el secuestro de la subteniente María Camila Pantoja Hernández en Saravena durante la tarde de este miércoles 4 de noviembre por parte del ELN.

“La Gobernación de Arauca, en cabeza del gobernador Renson Martínez Prada, condena enérgicamente el secuestro de la subteniente del Ejército Nacional María Camila Pantoja Hernández, atribuido al Ejército de Liberación Nacional (ELN), en el municipio de Saravena. Ninguna causa justifica el secuestro ni la utilización de la vida humana como instrumento de presión”, señaló la administración departamental.