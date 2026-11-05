Feminicidio en Bogotá: con cuchillo, mujer fue asesinada por su pareja dentro de su vivienda

El nuevo hecho de violencia de género sacude a la capital. En la última semana, ya son 2 los casos de feminicidio que se han presentado en la capital del país. La situación ocurrió al sur de Bogotá sobre las 8 de la noche del miércoles 4 de noviembre.

Nuevo feminicidio de madre de 3 niñas en Bogotá: expareja sentimental sería el responsable

La Policía Metropolitana de Bogotá confirmó un nuevo caso de feminicidio de una mujer de 26 años en una vivienda del barrio Sevilla, en la localidad de Antonio Nariño, sur de Bogotá.

De acuerdo con las primeras informaciones, la Policía señaló que el caso se conoció luego de que habitantes del sector alertaran a las autoridades sobre una situación de violencia al interior del inmueble que compartía la pareja. Al parecer se habría escuchado una discusión, gritos y sonidos fuertes.

La llamada de vecinos al número del cuadrante permitió que las patrullas se desplazaran rápidamente y llegaran al lugar. Al ingresar a la vivienda, los uniformados encontraron a la mujer sin signos vitales.

Homicidio, feminicidio, asesinato Foto: El País

Según reporte oficial, el presunto agresor habría intentado escapar después de la agresión. Sin embargo, la reacción de los uniformados permitió activar un plan de búsqueda e interceptarlo a pocas cuadras del sitio donde ocurrieron los hechos.

La Policía Metropolitana de Bogotá capturó en flagrancia a la pareja de la víctima, un hombre de 29 años señalado de haberle causado varias lesiones con un arma blanca que le provocaron la muerte.

Blurry silhouette and shadow of a woman carrying a bag and a man holding sharp object following her, in the city street in the night Foto: Getty Images

El coronel Óscar Campaña, oficial de la Policía Metropolitana de Bogotá, confirmó que la comunidad fue clave para alertar a las autoridades y permitir la reacción de las patrullas.

“Recibimos una llamada de vecinos que estaban preocupados por la bulla que salía de dicho inmueble; pudimos llegar rápido al lugar pero, lastimosamente, al ingresar la mujer estaba sin signos vitales”, manifestó.

Finalmente, el oficial agregó que el capturado fue puesto a disposición de la Fiscalía General de la Nación para que responda por el delito de feminicidio agravado. El hombre fue trasladado a las instalaciones de la Unidad de Reacción Inmediata (URI) de la Fiscalía, donde quedó a disposición de las autoridades judiciales.