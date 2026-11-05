BMI inicia en Medellín su expansión regional en Colombia y proyecta llegar a Cali y Barranquilla

BMI, compañía global de seguros de vida y salud, inició en Medellín una estrategia de expansión regional en Colombia, con la que busca fortalecer su presencia y cercanía con los intermediarios del sector asegurador y el segmento empresarial. La compañía anunció que continuará este proceso en Cali y Barranquilla.

La aseguradora opera en el mercado colombiano desde 2017, con sede principal en Bogotá y atención a nivel nacional. Esta nueva etapa responde al crecimiento registrado durante los últimos años y apunta a reforzar su relacionamiento comercial y de servicio en otras regiones del país.

La elección de Antioquia como primer destino responde, según la compañía, al dinamismo económico del departamento. Para 2026, la región proyecta un crecimiento de 2,8 %, frente al 2,5 % estimado para el total nacional. Además, a junio de este año, sus exportaciones aumentaron 47,8 %, mientras que la inversión extranjera alcanzó US$408,5 millones a julio.

Como parte de su estrategia, BMI fortalecerá la atención directa a corredores, agencias y agentes de seguros de la región, con el propósito de impulsar la actividad comercial y el empleo en el sector asegurador local.

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“Esta expansión marca un nuevo paso en nuestra presencia en Colombia. Elegimos Medellín como primera región por su dinamismo económico, y seguiremos fortaleciendo nuestra cercanía y relacionamiento comercial y de servicio con el canal de intermediación de seguros, las familias y el sector empresarial, que impulsan el crecimiento de la región”, señaló Carlos Sánchez, presidente de BMI Colombia.

La compañía prevé continuar su expansión hacia Barranquilla y Cali, donde ya cuenta con presencia comercial, pero busca estrechar la relación con clientes, empresarios e intermediarios de seguros.