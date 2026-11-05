BTG Pactual y Cuantum se alían para invertir en sentencias judiciales en Colombia

BTG Pactual y Cuantum Soluciones Financieras establecieron una alianza estratégica para invertir con capital propio en derechos económicos derivados de sentencias judiciales en Colombia. La iniciativa busca ofrecer a los beneficiarios de estos fallos una alternativa para obtener recursos antes de que las entidades obligadas realicen los pagos.

BTG Pactual toma el pulso al nombramiento de Joaquín Gutiérrez en Ecopetrol. ¿Qué efecto puede tener sobre la petrolera?

El mecanismo permitirá a los titulares vender sus derechos económicos y recibir liquidez anticipada, mediante operaciones sujetas a evaluaciones jurídicas y financieras, así como a las condiciones y precios acordados entre las partes.

En el acuerdo, BTG Pactual aportará el capital y la experiencia adquirida en Brasil, donde es el mayor inversionista en sentencias judiciales y litigios. Cuantum, por su parte, estará a cargo de la originación, evaluación y administración de las inversiones, con el respaldo de sus más de 16 años de trayectoria en el mercado colombiano.

El crédito seguirá caro: BTG Pactual revisó su proyección de inflación y de tasas de interés

Para ambas compañías, la alianza representa una oportunidad de impulsar el desarrollo de activos alternativos en el país y fortalecer un segmento que requiere capacidades especializadas de análisis jurídico y financiero.

Según Juan Rafael Pérez, CEO de BTG Pactual Colombia, el acuerdo hace parte del plan de crecimiento de la entidad en el mercado nacional y de su apuesta por desarrollar negocios especializados.