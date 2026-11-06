Innovación en el mercado de lavalozas: Azul K presenta nuevo formato en espuma

La compañía colombiana Azul K busca dinamizar la categoría de productos para el aseo del hogar con el lanzamiento de un lavaloza en espuma, formato que pretende cambiar la manera tradicional de lavar los utensilios de cocina.

La tecnología que podría ‘reemplazar’ los electrodomésticos de la cocina: solo necesita pulsar un botón

El producto, denominado Extra Lavaloza en Espuma, cuenta con un sistema dosificador que permite aplicar directamente el producto sobre platos y utensilios, después de retirar los residuos de comida, para posteriormente enjuagarlos. La propuesta busca simplificar el lavado y contribuir a un uso más eficiente del agua.

La apuesta por nuevos formatos hace parte de la estrategia de crecimiento de la empresa, que proyecta cerrar 2026 con un aumento de 11 % y ventas de $700.000 millones. La compañía también destacó que ha reducido su huella hídrica en 50 % durante los últimos 13 años.

La nueva tecnología que cambiaría para siempre la cocina del hogar: ahorra tiempo y facilita cada preparación

Azul K cuenta con cerca de 800 colaboradores y una operación que produce aproximadamente 9.500 toneladas mensuales de soluciones para el aseo del hogar.

Según John Romero, director del Sistema Integrado de Gestión de Azul K, la estrategia de la empresa busca incorporar innovación tecnológica al desarrollo de productos que respondan a las necesidades de los hogares colombianos.