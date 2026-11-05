CAF regresa al mercado de capitales colombiano con bono verde de $51.000 millones

CAF, el banco de desarrollo de América Latina y el Caribe, regresó al mercado de capitales colombiano después de más de 17 años con la emisión de un bono verde por $51.000 millones, listado en la Bolsa de Colombia, filial de nuam.

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La operación, a un plazo de cinco años, registró una demanda de $57.000 millones por parte de 21 inversionistas institucionales, entre ellos fondos de pensiones y cesantías, aseguradoras, fiduciarias y fondos de inversión. La tasa de corte se ubicó en 12,95 %.

Esta es la primera emisión de un bono verde de CAF en una bolsa local de la región y la primera bajo su nuevo Programa de Emisión y Colocación en Colombia, que cuenta con un cupo global de $1,3 billones, autorizado por la Superintendencia Financiera. El mecanismo le permitirá a la entidad financiarse de manera recurrente en pesos y diversificar sus fuentes de fondeo.

Los recursos se destinarán a proyectos elegibles bajo el Marco de Finanzas Sostenibles de CAF, que cuenta con una segunda opinión de Moody’s. Entre las categorías contempladas están las energías renovables, la eficiencia energética, el transporte limpio, la gestión sostenible del agua, la adaptación al cambio climático y la protección de la biodiversidad.

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Según Sergio Díaz Granados, presidente ejecutivo de CAF, la emisión permitirá fortalecer el financiamiento en moneda local de proyectos estratégicos para la transición verde, sin trasladar el riesgo cambiario a sus clientes.

La colocación contó con Credicorp como agente colocador y constituye el segundo bono verde de CAF en 2026, luego de una emisión por 1.000 millones de euros en mercados internacionales.