Claro invierte $19.000 millones para fortalecer la conectividad en Puerto Carreño

Claro construyó una red troncal de transmisión de 410 kilómetros en el departamento del Vichada, con una inversión de $19.000 millones, para fortalecer la conectividad móvil en Puerto Carreño y otras poblaciones de la región.

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El proyecto contempla 11 enlaces de microondas que conectan Puerto Carreño con La Primavera y, desde allí, mediante fibra óptica, con Bogotá. El despliegue incluyó siete nuevas estaciones repetidoras y el refuerzo de otras cinco, además de la instalación de paneles solares en parte de la infraestructura.

Según la compañía, las obras benefician a más de 50.000 clientes de Claro y contribuyen a mejorar la conectividad de los más de 70.000 habitantes del departamento. Asimismo, permitieron aumentar en más de un 40 % la capacidad del canal de transmisión de Puerto Carreño.

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Las mediciones de Medux, herramienta utilizada por la Comisión de Regulación de Comunicaciones (CRC), registraron un incremento de un 300 % en la velocidad de descarga, que superó los 10 Mbps, y una reducción de un 20 % en la latencia, que quedó por debajo de los 100 milisegundos.

La disponibilidad de la red 4G también pasó de un 93,6 % en enero a un 99,8 % en junio de 2026. La empresa anunció que ya adelanta el despliegue de una infraestructura similar entre Puerto Carreño e Inírida, capital del Guainía.