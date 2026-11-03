Lucas Madriñán Leyva asume como nuevo CEO de RappiPay Colombia

RappiPay, la fintech de Rappi y Davivienda, anunció el nombramiento de Lucas Madriñán Leyva como nuevo CEO en Colombia, cargo que asumirá desde hoy 3 de noviembre. El ejecutivo reemplaza a Paolo Di Marco, quien deja la compañía después de año y medio al frente de la operación.

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Madriñán es economista de la Universidad de los Andes, tiene un MBA de INSEAD y trabajó en Boston Consulting Group (BCG). También se desempeñó como vicepresidente de producto y marketing de Banco Falabella, experiencia que ahora pondrá al servicio de la estrategia de crecimiento de RappiPay.

Entre los objetivos de la compañía está cerrar 2026 con cerca de 850.000 clientes y alcanzar 1,5 millones en 2027, entre personas y comercios. La estrategia contempla el crecimiento rentable, la ampliación del portafolio financiero y el fortalecimiento de la atención a clientes y aliados.

Durante los últimos dos años, RappiPay duplicó su base de clientes, al pasar de 350.000 a más de 700.000, y superó el billón de pesos en cartera administrada entre RappiCard, RappiPréstamos y créditos a comercios aliados.

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Además, amplió su oferta con créditos de consumo, financiación para comercios y seguros voluntarios en alianza con SBS, programa que ya protege a más de 40.000 colombianos.

“Me entusiasma llegar a RappiPay en un momento en el que tenemos la oportunidad de seguir transformando la forma en que los colombianos se relacionan con sus finanzas. Queremos aprovechar nuestra tecnología para ofrecer una experiencia 100 % digital, más simple y rápida, que les permita gestionar su dinero sin complicaciones y acceder a soluciones financieras que respondan a sus necesidades, tanto en su vida cotidiana como en sus negocios”. señaló Madriñan.