Finanzas
Tarjetas de crédito en Colombia tendrán importante cambio en noviembre: Superfinanciera fijó nuevo tope de intereses
Este ajuste le permitirá calcular con mayor precisión el costo real de su financiamiento.
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30 de octubre de 2026 a las 10:27 p. m.
La Superintendencia Financiera fijó un nuevo tope de intereses para el mes de noviembre. Foto: Getty Images - @superfinanciera en Instagram - Composición SEMANA
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