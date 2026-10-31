World Vision fortalece sus acciones de salud mental en seis departamentos de Colombia

La conducta suicida continúa siendo un desafío de salud pública en Colombia. Durante 2025 se notificaron preliminarmente 38.791 casos de intento de suicidio, mientras que en 2026 se registraron 26.412 hasta la semana epidemiológica 35, según cifras del Sistema Nacional de Vigilancia en Salud Pública (Sivigila).

En cuanto a la mortalidad, el país reportó preliminarmente 2.823 muertes por suicidio en 2025: 2.209 hombres y 614 mujeres. Ante este panorama, World Vision Colombia desarrolla acciones para promover la salud mental y el bienestar emocional en diferentes regiones del país.

Su trabajo incluye iniciativas de prevención, promoción, acompañamiento psicosocial y articulación con la oferta institucional, mediante proyectos como UNIR, A Tu Lado y Youth Ready, que buscan fortalecer las capacidades de las comunidades para reconocer y manejar sus emociones, afrontar situaciones de crisis y consolidar redes de apoyo.

A través de UNIR, con el apoyo del Fondo Humanitario para Colombia, la organización desarrolla acciones de Salud Mental y Apoyo Psicosocial (SMAPS) en Antioquia, Cauca, La Guajira, Córdoba, Arauca y Norte de Santander. El proyecto también facilita remisiones a servicios especializados de psicología, psiquiatría y medicina general, según las necesidades identificadas.

Por su parte, A Tu Lado, apoyado por la Unión Europea, desarrolló actividades comunitarias en Arauca y Norte de Santander relacionadas con el reconocimiento y manejo de emociones, el afrontamiento de crisis y pérdidas, y las prácticas de cuidado.

Youth Ready, implementado a nivel nacional, trabaja con adolescentes y jóvenes mediante espacios formativos y de acompañamiento enfocados en bienestar emocional, autocuidado y fortalecimiento de redes de apoyo.

En Cúcuta, Norte de Santander, World Vision entregará 1.172 kits a niñas y niños desde los seis años de las comunas 7 y 9, como parte de su programa Niñez sin Fronteras. Los elementos incluyen agendas, colores, plastilina y llaveros de peluche para promover actividades de escritura, dibujo y recreación.

La organización señala que la salud mental también requiere fortalecer los entornos familiares, educativos y comunitarios para identificar necesidades y facilitar el acceso oportuno a la atención.