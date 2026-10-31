De acuerdo con Valora Analitik, Andrés Puyo Mesa sería el nuevo presidente del Banco Agrario de Colombia.

Abelardo De La Espriella designó a Ana María Rincón Herrera como presidenta del Banco Agrario

Recientemente, el periodista Melquisedec Torres había revelado la caída del nombramiento de la excongresista huilense Ana María Rincón, quien no asumiría la presidencia de la entidad estatal pese a que el presidente Abelardo De La Espriella había anunciado públicamente su designación meses atrás.

¿Quién es Andrés Puyo Mesa?

Puyo es administrador de negocios de la Universidad Eafit, con una especialización en negocios internacionales de la misma institución. Su formación incluye además programas en dirección empresarial, liderazgo y negociación en la Universidad de la Sabana y la Universidad de Los Andes.

En su trayectoria laboral, se desempeñó como líder de banca de personas y pymes en Atlántico, gerente de zona en Barranquilla y gerente de zona en Atlántico para Bancolombia entre 2008 y 2026. Previamente, entre 1996 y 1998, trabajó en el Banco Industrial Colombiano (BIC) en áreas de desarrollo de banca pyme y dirección de sucursales.

¿A quién llega a reemplazar?

La presidencia de la entidad estatal venía estando a cargo de Hernando Chica Zuccardi, quien renunció a su posición el pasado 7 de agosto.

Durante su mandato, Banco Agrario alcanzó utilidades de más de $ 2,2 billones y resaltó el desembolso de montos superiores a $ 45,2 billones con una cartera superior a $ 25 billones.