Este banco les da a las tiendas de barrio el impulso que necesitan para crecer

Cada mañana, antes de que muchas ciudades y municipios despierten por completo, miles de tenderos ya tienen abiertas sus puertas. Son ellos quienes conocen a sus vecinos por su nombre, quienes ofrecen soluciones inmediatas a las necesidades de las familias y quienes, desde sus negocios, contribuyen al desarrollo económico y social de Colombia.

Durante el Día Nacional del Tendero, que se celebró el pasado 26 de agosto, el Banco Agrario de Colombia reconoció la labor de estos emprendedores que, con esfuerzo, dedicación y cercanía, se han convertido en una pieza fundamental de la vida de los barrios y comunidades del país.

Más allá de ser un punto de abastecimiento, la tienda de barrio es un espacio de encuentro, confianza y solidaridad. Aquí se construyen relaciones, se fortalece el tejido social y se dinamiza la economía local. Los tenderos cumplen un papel esencial al facilitar el acceso a productos básicos y generar oportunidades de empleo e ingresos para miles de familias colombianas.

Su contribución tiene un impacto significativo en la economía nacional. Se estima que en Colombia existen más de 500.000 tenderos, quienes hacen parte fundamental de la cadena de distribución de productos de consumo masivo. De acuerdo con Fenalco, cerca del 50 por ciento de estos establecimientos son administrados por mujeres y la mayoría se encuentra ubicada en los estratos 1, 2 y 3, lo que convierte a las tiendas de barrio en una importante fuente de inclusión económica, emprendimiento y generación de ingresos para las familias colombianas.

El aporte de este sector al país es tan significativo que, según el gremio, las tiendas generan más de 1,7 millones de empleos en Colombia. Estos datos reflejan la magnitud de una actividad económica que, además de fortalecer los mercados locales, contribuye al bienestar de millones de hogares y al dinamismo de las economías regionales.

Entre agosto de 2022 y julio de 2026 la entidad ha desembolsado 2,8 billones de pesos a 586.000 clientes de la economía popular en todo el país. Foto: Banco Agrario - API

Consciente de la importancia de este sector, el Banco Agrario ha fortalecido su respaldo a los tenderos a través de soluciones financieras diseñadas para impulsar sus negocios, fortalecer su capacidad productiva y contribuir a su crecimiento sostenible.

Entre agosto de 2022 y julio de 2026 la entidad ha desembolsado 2,8 billones de pesos a 586.000 clientes de la Economía Popular en todo el país, recursos que han permitido financiar capital de trabajo, adquisición de inventarios, adecuación de establecimientos y fortalecimiento de pequeños negocios que generan bienestar en sus comunidades.

Este apoyo hace parte del compromiso permanente del Banco Agrario con los microempresarios colombianos, quienes representan una fuerza fundamental para la generación de empleo, la inclusión financiera y el desarrollo de las regiones. “Porque cuando un tendero crece, crece también su comunidad, se fortalece la economía local y avanza el progreso de todo un país”, concluyeron desde el banco.

*Contenido elaborado con el apoyo del Banco Agrario.