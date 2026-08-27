Así de rápido se digitalizan las tiendas de barrio en Colombia: “Ahorro de tiempo y precios más competitivos”

Colombia es un país de tiendas de barrio. En todo el territorio, según cálculos de Fenalco, se registran más de 450.000 negocios de este tipo. Cada día, millones de personas los visitan, hacen sus compras y hasta forjan amistades con sus tenderos. Pero lo que muchos colombianos ignoran es el proceso con el que varios han tenido que lidiar: abastecerse a través de innumerables proveedores, realizar largos pedidos por teléfono o verse obligados a cerrar sus negocios para conseguir los productos que hacen falta.

Hoy, sin embargo, gracias a las soluciones tecnológicas lideradas por Surtiapp el panorama es distinto. Lo que antes representaba un proceso demorado y engorroso ahora se resuelve con un par de clics en el celular, sin salir del negocio y con la posibilidad de recibir los productos directamente en la puerta del local.

Por casi seis años, Surtiapp, la plataforma digital de Altipal, ha consolidado una red robusta que conecta a los comercios directamente con los proveedores facilitando así su abastecimiento. Con cobertura en el 85 % del territorio nacional, entre zonas urbanas y rurales, la herramienta llega actualmente a más de 120.000 negocios.

Alejandro Jaller, gerente de Ecommerce de Surtiapp, explicó que su propuesta de valor “parte de facilitar el día a día de los comerciantes, ayudándoles sobre todo a ahorrar tiempo. A través de la plataforma pueden surtir su negocio sin tener que cerrarlo o desplazarse, encontrar en un mismo lugar las diferentes marcas que necesitan y recibir los pedidos según necesidad directamente en la puerta en un plazo de 24, 48 o 72 horas”.

Dentro de los grandes diferenciales de la aplicación Jaller destaco que Surtiapp se consolida como un aliado estratégico para los comerciantes al permitirles autogestionar sus pedidos desde el celular, en cualquier momento y sin restricciones de horario. Gracias a la posibilidad de realizar compras en pequeñas cantidades, los tenderos pueden abastecerse a la medida de su flujo de caja, optimizando sus recursos sin comprometer la rotación ni el capital de su inventario, esto acompañado con la atención especializada de los vendedores a los clientes, que no ocurre actualmente en el segmento.

“Nosotros, además, visitamos periódicamente a los tenderos; tenemos múltiples categorías en la plataforma como alimentos, bebidas, cuidado personal, aseo, licores o mascotas, cigarrillos y contamos con alianzas con varias marcas que ofrecen precios muy competitivos”, agregó Jaller.

Asimismo, los usuarios de Surtiapp cuentan con un pedido mínimo de 45.000 pesos colombianos, envío gratuito y la posibilidad de realizar compras todos los días hasta las 11:59 de la noche, según las necesidades de su negocio.

¿Su propósito? Hacer de los negocios plataformas más competitivas, ayudándoles a enfrentar la expansión de formatos como los hard discount con precio, promociones, variedad de productos y la relación de cercanía y confianza que han construido con sus comunidades.

Aun así, Jaller aclaró que Surtiapp está diseñada “para cualquier negocio, pues aunque cerca del 80 % de los clientes son tiendas de barrio, cualquier tipo de negocio puede comprar por la aplicación, es decir, desde un restaurante, hasta un club, una discoteca, un gastrobar o un mayorista”.

Surtiapp facilita el abastecimiento de más de 120.000 negocios, ofreciéndole a los tenderos herramientas para competir en un mercado cada vez más exigente. Foto: Surtiapp

Antes de tomar los pedidos, la compañía realiza todo un proceso de verificación con fotos de las fachadas, facturas de proveedores y otras validaciones, asegurándose de no romper con la ruta de precios y evitando que cualquier persona compre a precios destinados a los tenderos.

Tecnología y educación financiera

Otra de las apuestas de Surtiapp tiene que ver con la incorporación de mayor tecnología e inteligencia artificial para el perfilamiento del tendero. El esfuerzo busca categorizar mejor la información y generar herramientas que faciliten los procesos del usuario. Además, reveló Jaller, la plataforma está trabajando en un producto de crédito que permita acceder a financiación a través de la aplicación en tan solo cinco minutos.

La tecnología también ha funcionado para impulsar la educación financiera, la otra gran apuesta de Surtiapp. A través de contenidos y herramientas educativas, la compañía busca que los comerciantes “puedan llevar un mejor control de sus inventarios, conocer los productos más rentables y calcular mejor los márgenes de ganancia”, anotó Jaller.

La adopción de estas herramientas ha requerido un proceso de construcción de confianza, en el que Jaller reconoce que para algunos comerciantes “dar el salto hacia lo digital no ha sido sencillo, especialmente entre quienes han manejado sus negocios de manera tradicional durante años”. Sin embargo, beneficios como el ahorro de tiempo y dinero han contribuido a romper esa barrera y convertirlos en usuarios recurrentes.

*Contenido elaborado con el apoyo de Altipal.