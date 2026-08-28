Chayanne regresa a Medellín con su gira Bailemos Otra Vez: lo mejor de su repertorio y una producción imperdible

En Buenos Aires bastaron horas. Las entradas para Bailemos Otra Vez Tour se agotaron tan rápido que Chayanne tuvo que abrir nuevas fechas para responder a la demanda, un patrón que se ha repetido ciudad tras ciudad desde que arrancó la gira. Con una producción de alto nivel, el espectáculo hace un repaso por lo mejor de su repertorio musical.

Ese mismo apetito es el que ahora trae de vuelta al artista puertorriqueño a Medellín. El próximo 19 de noviembre de 2026, el DaviArena recibirá el reencuentro entre Chayanne y el público paisa, siete años después de su última presentación en la ciudad, en 2019.

Bailemos Otra Vez Tour ha sido reconocido por su producción, su energía en escena y un repertorio que reúne tanto los nuevos éxitos del artista como las canciones que han acompañado a varias generaciones.

Cada concierto se ha convertido en una celebración colectiva, en la que miles de asistentes cantan y bailan durante más de dos horas al ritmo de temas como Torero, Salomé, Dejaría Todo, Un Siglo Sin Ti y Bailando Bachata.

La confirmación llega después de que el cantante agotara boletas en su visita más reciente a Colombia, el pasado 3 de mayo de 2025, como única fecha en el país durante la primera etapa de la gira, que inició en agosto de 2024 en Estados Unidos. La alta demanda de ese concierto fue lo que llevó a sumar nuevas fechas en el país para 2026.

Las entradas se venderán por etapas a través de Tuboleta.com. El concierto es producido por Breakfast Live, promotora colombiana que ha organizado presentaciones de System of a Down, Morat, Camilo, Carin León y Los Tigres del Norte, además de festivales como RITVALES, el Festival de la Leyenda Vallenata, Tomorrowland presents CORE y La Solar.

*Contenido elaborado con el apoyo de Breakfast Live.