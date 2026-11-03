Grupo Colpatria y EDF power solutions Colombia anunciaron el cierre financiero del proyecto fotovoltaico Bosques Solares de los Llanos 6 (BSL6), una iniciativa de 100 MWp ubicada en el departamento del Meta, a 23 kilómetros de Villavicencio.

Energía solar y un estadio para Bogotá: las nuevas apuestas para Corficolombiana

El proyecto, en el que ambas compañías participan en partes iguales, comenzó su construcción en septiembre de 2026 y tiene prevista su entrada en operación para el segundo semestre de 2027. Se estima que generará cerca de 185 GWh al año, energía equivalente al consumo de unos 100.000 hogares.

La iniciativa representa la entrada de Grupo Colpatria al negocio de las energías renovables y la diversificación de sus inversiones en el sector eléctrico, en el que ya tiene presencia en generación térmica a gas natural.

Por su parte, para EDF power solutions Colombia, filial del Grupo EDF, el proyecto se suma a su portafolio de generación, que incluye activos hidroeléctricos, solares y de biomasa.

Cox firma contrato de energía renovable con EPM por 40 millones de euros

A partir del primero de diciembre de 2027, Bosques Solares de los Llanos 6 también contribuirá a la confiabilidad del Sistema Interconectado Nacional mediante Obligaciones de Energía Firme (OEF). Según las compañías, el parque evitará la emisión de 113.220 toneladas de CO₂ al año.

“Nuestro objetivo es claro: que EDF power solutions Colombia sea un actor clave en la seguridad del suministro eléctrico del país y en la transición energética. En coherencia con nuestro compromiso de largo plazo, construiremos este parque con los mejores estándares de seguridad y de responsabilidad socioambiental”, firmó Raissa Lafranque, CEO & Country Director de EDF power solutions Colombia.