Generadoras de energía, bajo la lupa de Superservicios por orden del presidente Abelardo De La Espriella

La Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios (Superservicios) anunció que intensificará las labores de inspección, vigilancia y control a las empresas generadoras de energía del país.

¿Cuánto le aporta el sector eléctrico a Colombia? Estas son las cifras de Acolgen

La medida responde al llamado formal del presidente Abelardo De La Espriella, quien solicitó investigar a estas compañías por presuntos incumplimientos en la entrega del suministro eléctrico durante el fenómeno de El Niño.

Con este despliegue, la entidad busca garantizar que las empresas cumplan con sus compromisos de generación y con las obligaciones asociadas al cargo por confiabilidad.

Las cifras del desacuerdo en la entrega de energía

De acuerdo con los datos presentados por el mandatario durante su alocución presidencial del domingo, existe una brecha crítica entre la capacidad comprometida y la entrega real de energía.

Mientras las compañías tienen obligaciones asignadas por 118 gigavatios hora diarios (GWh/día) y el sistema les ha requerido 95 GWh/día, la generación reportada apenas alcanza los 83 GWh/día.

Asimismo, el presidente De La Espriella alertó sobre el bajo nivel de cumplimiento en las metas de entrega, señalando que la cuota solicitada solo se logró en 1 de los 42 días evaluados y que algunas empresas han suministrado menos del 30 % de la energía comprometida.

“El que cobra y recibe tiene que cumplir”, enfatizó el jefe de Estado, advirtiendo que la seguridad energética de Colombia no se puede poner en riesgo por fallas en el respaldo del sistema.

La Superservicios intervendrá para verificar que los cargos por confiabilidad se traduzcan efectivamente en disponibilidad real de energía para el país. Foto: Getty Images

¿Qué pasa con el cargo por confiabilidad?

Este cobro es asumido por los usuarios en sus facturas de luz para remunerar a las empresas generadoras por mantener disponible su capacidad de producción ante periodos de escasez, como las sequías provocadas por el fenómeno de El Niño.

En consecuencia, la Superservicios intervendrá para verificar que los recursos recaudados por estas compañías se traduzcan efectivamente en disponibilidad real de energía para el país.

Para ello, el ente regulador adelantará visitas técnicas presenciales y mesas de seguimiento con las autoridades del sector eléctrico, además de evaluar expedientes para determinar posibles sanciones o medidas de control dentro de sus competencias.

Todo esto se desarrollará bajo una coordinación permanente para anticipar riesgos de desabastecimiento y proteger la continuidad del servicio en la red nacional.

Habrá campaña nacional de ahorro de energía, agua y gas

Como complemento a la fiscalización de las generadoras, el Gobierno nacional anunció el lanzamiento de una campaña para promover el uso eficiente de agua, energía y gas en hogares, empresas, comercios e instituciones públicas.

La Superservicios se sumará a esta estrategia promoviendo acciones prácticas de consumo responsable en la ciudadanía.