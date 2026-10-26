Transportadores solicitan al Gobierno incentivos tributarios para renovar buses y financiar la formación de conductores

Los empresarios del transporte intermunicipal de pasajeros solicitaron al Gobierno nacional incluir en el próximo Plan Nacional de Desarrollo incentivos tributarios para renovar los buses, financiar la formación de conductores y reducir las barreras administrativas que enfrenta el sector.

“La seguridad de los transportadores es una prioridad”: Gobierno De La Espriella acelera medidas en vía Panamericana

Una de las principales preocupaciones es la antigüedad de la flota: el 38 % de los vehículos supera los 15 años de servicio. Para acelerar su renovación, los transportadores proponen crear un programa de incentivos económicos que reconozca entre el 15 % y el 30 % del valor comercial de los buses retirados, bajo determinadas condiciones.

También plantean ampliar la exención del IVA, sin limitar el beneficio a propietarios de hasta dos vehículos. Las medidas estarían dirigidas a pequeños propietarios, cooperativas y empresas habilitadas que adquieran buses con tecnologías más limpias, como diésel Euro VI o superior, gas natural vehicular dedicado, electricidad o hidrógeno.

“Movilizamos entre 130 y 135 millones de pasajeros al año, por lo que el país debe tener una política de transporte que reconozca las particularidades del sector y garantice las condiciones para su sostenibilidad y modernización”, afirmaron los empresarios.

El sector enfrenta una proyección de déficit de más de 28.000 conductores profesionales. Foto: Getty Images

Déficit de conductores

Otra de las solicitudes es financiar el 100 % de los costos de formación y obtención de licencias de conducción C1, C2 y C3, con prioridad para los jóvenes.

Según los transportadores, el sector enfrenta un déficit proyectado de más de 28.000 conductores profesionales, situación relacionada con las dificultades para atraer personal. La propuesta busca facilitar el ingreso de nuevos trabajadores y fortalecer la disponibilidad de conductores para la operación del servicio.

Los empresarios también piden articular el transporte intermunicipal con la expansión de los trenes de cercanías y los sistemas integrados de transporte masivo, garantizando la continuidad de las rutas y frecuencias legalmente autorizadas.

Ministerio de Transporte anuncia qué pasará con el CREI, alivio que devuelve el IVA de un vehículo nuevo

Actualmente, este servicio conecta a más de 1.000 municipios y facilita el acceso al empleo, la educación, la salud y el turismo. El 82 % de las rutas interdepartamentales y de larga distancia conecta municipios de categorías cuarta, quinta y sexta con las principales metrópolis regionales.

Los transportadores insisten en que las propuestas deben traducirse en medidas concretas, con financiación, reglas claras y coordinación institucional para avanzar en la modernización y sostenibilidad del sector.