Transporte intermunicipal pide garantías para la movilidad durante jornada electoral

Los empresarios del transporte intermunicipal en Colombia hicieron un llamado a las autoridades nacionales para garantizar condiciones de seguridad y movilidad en las carreteras del país durante la próxima jornada electoral.

El sector advirtió que la libre circulación en las vías es un elemento clave para que los ciudadanos puedan desplazarse entre municipios y ejercer su derecho al voto.

El pronunciamiento fue realizado por la Asociación para el Desarrollo Integral del Transporte Terrestre Intermunicipal (ADITT), que agrupa a empresas del sector encargadas de movilizar a miles de pasajeros en distintas regiones del país.

¿Habrá prohibición del parrillero en moto para la jornada de elecciones del 8 de marzo?

Desde la organización señalaron que el funcionamiento del transporte intermunicipal será determinante para facilitar la participación electoral, especialmente en zonas donde las distancias entre municipios obligan a los votantes a desplazarse por carretera.

En ese contexto, el gremio solicitó a entidades como el Ministerio del Interior, el Ministerio de Transporte, la Policía Nacional y el Ejército la implementación de medidas preventivas que permitan evitar bloqueos o alteraciones del orden público en los principales corredores viales del país durante la jornada democrática.

Entre las propuestas planteadas por el sector se encuentra la activación de un Puesto de Mando Unificado (PMU) que coordine acciones entre el Gobierno nacional, gobernaciones y alcaldías, con el fin de monitorear la situación de las carreteras y responder de manera oportuna ante posibles afectaciones a la movilidad.

El gremio también pidió que se active en su totalidad la póliza de terrorismo, con el objetivo de brindar mayor protección a las empresas transportadoras, a los conductores y a los usuarios que utilizarán el servicio durante la jornada electoral. Según el sector, este mecanismo permitiría fortalecer la vigilancia y el control en las principales rutas del país.

¿A qué hora inicia la ley seca en Bogotá este domingo 8 de marzo? Tome nota

Desde ADITT señalaron que el transporte intermunicipal se mantendrá en operación para facilitar el desplazamiento de los ciudadanos. Camilo García, vicepresidente del gremio, destacó la importancia de la participación ciudadana durante el proceso democrático.

El gremio transportador reiteró su disposición de trabajar con las autoridades. Foto: Jorge Orozco

“Queremos acompañar el proceso democrático en Colombia. Para ADITT es muy importante que todos salgan a votar. Queremos recordarles que el transporte intermunicipal está abierto en todo el territorio nacional, cumpliendo a cabalidad todos sus servicios”, afirmó García.

El sector también reiteró su disposición de trabajar de manera coordinada con las autoridades para contribuir a una jornada electoral segura y organizada en todo el país.

Más de un millón de personas harán posible las elecciones de 2026 en Colombia: así opera la logística detrás de cada voto

Para los empresarios del transporte intermunicipal, garantizar vías libres y seguras es una condición fundamental para la democracia, ya que cualquier restricción en la movilidad podría afectar la posibilidad de que miles de ciudadanos se desplacen hacia sus lugares de votación.