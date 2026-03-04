Confidenciales

José David Castellanos propone que Bogotá tenga autonomía para que el Gobierno nacional no frene los proyectos

El abogado considera que muchas de las obras terminan estancadas por decisiones del mandatario de turno.

Redacción Semana
4 de marzo de 2026, 2:40 p. m.
El exconcejal y candidato a la Cámara por Bogotá por el Nuevo Liberalismo José David Castellanos lanzó varias propuestas en la recta final de su campaña para las elecciones del próximo 8 de marzo.

El abogado dijo que si llega a esa corporación impulsará un proyecto para que la capital del país tenga mayor autonomía y que el Gobierno nacional no pueda frenar las obras de la ciudad, como ha sucedido en ocasiones, por ejemplo, con el metro de Bogotá.

Según reclamó Castellanos, la ciudad aporta al país una gran cantidad de recursos de los cuales solo recibe un pequeño porcentaje, por lo que esta autonomía que propone buscaría equilibrar la balanza, no solo en temas de obras de infraestructura, sino en seguridad, movilidad y hasta manejo de las basuras.

Otra de las propuestas de Castellanos tiene que ver con una vejez digna para “envejecer sin miedo”, por lo que plantea un “contrato social plateado” en el que se incluya un sistema urbano en el que se piense en el adulto mayor.

Castellanos alerta que en unos 15 años habrá más personas mayores de 50 años, por lo que se trata de una realidad que se debe tener en cuenta. “Hay 72 abuelos por cada 100 menores de edad, la ciudad no está lista”, alertó el candidato.

Asimismo, dice que impulsaría un crédito popular, a través de una reforma a la regulación financiera, para que se democratice el crédito y se derrote la tasa de usura.

Esto iría complementado con una educación financiera desde la niñez para que los menores de edad aprendan a invertir y que haya reglas claras en los pagos digitales para evitar posibles abusos.

