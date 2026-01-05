Bogotá

Oficial | Estas son las nuevas tarifas de los buses intermunicipales desde y hacia Bogotá en 2026

La tarifa mínima del servicio intermunicipal desde la capital quedó en este precio.

Danna Valeria Figueroa Rueda

6 de enero de 2026, 1:02 a. m.
Buses intermunicipales
Buses intermunicipales

El ajuste de tarifas se da luego de que el Gobierno nacional decretara un aumento del 23 % en el Salario Mínimo Mensual Legal Vigente para este año. Este incremento tiene efectos directos sobre sectores intensivos en mano de obra, como el transporte terrestre de pasajeros, al elevar los costos asociados al personal y a la operación del servicio.

De acuerdo con el DANE, el incremento del ingreso laboral tuvo un impacto bastante fuerte en los gastos operativos del sector. En ese contexto, empresas de transporte intermunicipal actualizaron sus tarifas para 2026.

Una de las compañías que dio a conocer su nuevo cuadro tarifario fue Rápido El Carmen, que opera rutas frecuentes entre Bogotá y varios municipios de Cundinamarca y otros destinos cercanos.

La tarifa mínima del servicio intermunicipal desde la capital quedó en $5.000, mientras que trayectos cortos como Teletón se fijaron en $6.000. Para destinos cercanos como el centro de Chía, el pasaje quedó en $7.000, y para Cajicá en $7.500.

En rutas de mayor distancia, los valores son más altos. Viajar desde Bogotá a Zipaquirá o a La Paz cuesta $10.500, mientras que trayectos como el cruce de Neusa se ubicaron en $13.000 y Casa Blanca en $13.500. Para destinos como Tausa, el valor del pasaje es de $17.000, y para Sutatausa, $19.000.

Matrículas 2026 en colegios públicos de Bogotá: así puede asegurar el cupo

En otros trayectos, los valores del pasaje son más altos. El viaje a Ubaté quedó en $21.000; a Carmen de Carupa, $27.000; a Lenguazaque, $30.000; y a Fúquene o Susa, $31.000. En el caso de Simijaca y Guachetá, la tarifa es de $32.000. Rutas hacia San Miguel se fijaron en $38.000, mientras que el trayecto a Chiquinquirá cuesta $40.000.

En rutas hacia municipios de Boyacá, los precios oscilan entre $45.000 y $50.000. Viajar a Ráquira tiene un costo de $45.000; a Tinjacá, $46.000; a Sutamarchán, $47.000; a Sáchica, $48.000; y a Villa de Leyva, $50.000 por trayecto.

Bogotá se consolida como uno de los destinos más deseados para visitar en Latinoamérica; la ciudad rompió nuevo récord turístico

Además, la empresa reportó ajustes en otros municipios de Cundinamarca. El pasaje a Cartagenita quedó en $14.000; a Zipacón, $21.000; a Anolaima y Cachipay, $27.000; a Calandaima, $30.000; y a Anatoly, $35.500.

La empresa indicó que estas tarifas ya están vigentes y se aplican en las terminales y puntos de despacho oficiales. Pese al ajuste, el sector del transporte intermunicipal advirtió que el encarecimiento del pasaje reducirá la accesibilidad al sistema. De esta manera, el transporte intermunicipal desde y hacia Bogotá inició este año con nuevas tarifas que ya están en vigor.

