¿Cuánto le aporta el sector eléctrico a Colombia? Estas son las cifras de Acolgen

Un nuevo reporte de la Asociación Colombiana de Generadores de Energía Eléctrica (Acolgen) reveló que la contribución económica consolidada de sus empresas afiliadas, que representan el 75 % de la capacidad instalada de generación del país, superó los $5,5 billones en el último periodo.

Acolgen prende las alarmas por fenómeno de El Niño: podría ser uno de los más severos de la historia en Colombia

Este flujo de capital, canalizado a través de impuestos directos, transferencias territoriales e inversiones en infraestructura, resulta determinante en la coyuntura macroeconómica y energética que enfrenta Colombia ante el fenómeno de El Niño.

Declarado por el Ideam con una intensidad entre fuerte y muy fuerte y con un impacto crítico previsto entre fines de 2026 y comienzos de 2027, este periodo de sequía reduce las precipitaciones y disminuye la capacidad de generación hidroeléctrica del país, lo que pone en alerta a un gremio cuyos aportes tributarios e inversiones resultan fundamentales para las finanzas públicas.

¿Cómo se repartió la contribución?

En materia tributaria, las generadoras aportaron más de $3,72 billones al fisco nacional y local. El 75 % de este monto, equivalente a $2,8 billones, correspondió al impuesto sobre la renta. Por su parte, el Fondo de Apoyo Financiero para la Energización de las Zonas No Interconectadas (FAZNI) recibió $203.176 millones para impulsar la electrificación rural en regiones aisladas.

Paralelamente, las compañías destinaron más de $4,3 billones a gastos de capital (CAPEX) para el crecimiento del sistema, la repotenciación, la modernización de equipos, la innovación técnica y el desarrollo de proyectos de fuentes no convencionales de energía renovable (FNCER).

A esto se sumaron $701.000 millones en gastos operacionales (OPEX) enfocados en mantenimiento preventivo, predictivo y correctivo. Estas ejecuciones buscan preservar la confiabilidad técnica de la red eléctrica nacional ante escenarios climáticos adversos.

En el ámbito territorial, las Transferencias del Sector Eléctrico (TSE) sumaron $718.000 millones. Estos recursos se distribuyeron entre más de 495 municipios, 21 corporaciones autónomas regionales (CAR) y la Unidad Administrativa Especial de Parques Nacionales Naturales, que recibió $17.145 millones.

Adicionalmente, mediante el mecanismo de Obras por Impuestos, el sector ejecutó de forma directa $539.000 millones en proyectos de infraestructura vial, educativa y comunitaria.

Ante la contingencia climática por el fenómeno de El Niño, el gremio advirtió que la estabilidad del suministro dependerá del respaldo del parque de generación térmica y del abastecimiento continuo de sus combustibles. Foto: Getty Images

Seguridad jurídica y prioridades ante el fenómeno de El Niño

Frente a estos montos de inversión y la suficiencia del sistema, Natalia Gutiérrez, presidenta de Acolgen, señaló que mantener este nivel de ejecuciones y asegurar el abastecimiento futuro requiere reglas claras, estabilidad regulatoria y seguridad jurídica en el país.

Asimismo, ante la contingencia climática por el fenómeno de El Niño 2026-2027 y la consiguiente disminución de los aportes hídricos en los embalses, el gremio advirtió que la estabilidad del suministro dependerá del respaldo del parque de generación térmica y del abastecimiento continuo de sus combustibles.

Para mitigar riesgos de desabastecimiento, el gremio planteó como prioridades gestionar responsablemente los embalses, solucionar los compromisos pendientes en la cadena de pagos del sector para preservar la liquidez, destrabar la entrada de proyectos de generación y líneas de transmisión retrasados, articular operaciones con iniciativas gubernamentales y promover el uso eficiente de la energía entre los usuarios.