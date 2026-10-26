Plan Nacional de Desarrollo: Bogotá y Cundinamarca proyectan inversiones por $71,2 billones en 34 proyectos

El Departamento Nacional de Planeación (DNP) identificó un portafolio preliminar de 34 proyectos e iniciativas para Bogotá y Cundinamarca, con inversiones indicativas por $71,2 billones, en el marco de la construcción del Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2026-2030 del Gobierno de Abelardo De La Espriella.

Vicepresidente José Manuel Restrepo lidera en Medellín los encuentros del Plan Nacional de Desarrollo

La propuesta fue presentada durante un encuentro regional realizado en Bogotá, que reunió a cerca de 3.000 personas para recoger las necesidades y propuestas de alcaldes, empresarios, gremios y ciudadanos.

Del total proyectado, 17 iniciativas corresponden a Cundinamarca, con un valor estimado de $18,1 billones; 12 se ubican en Bogotá, por $43,4 billones, y cinco son compartidas entre la capital y el departamento, por $9,7 billones.

El portafolio contempla inversiones en transporte y movilidad, infraestructura de salud, educación, ambiente, tecnología y desarrollo productivo. Según las proyecciones del DNP, estas iniciativas buscan contribuir a la meta de crecimiento económico del 6 % para 2030 y movilizar más de 1,9 millones de empleos, incluidos más de 273.000 directos.

Entre los proyectos destacados están la adjudicación de la segunda línea del Metro de Bogotá. Foto: Guillermo Torres / Semana

Entre los proyectos destacados están la adjudicación de la segunda línea del Metro de Bogotá, los estudios de factibilidad de la tercera línea y los estudios de la cuarta. También figuran la adjudicación y el inicio de la ejecución del RegioTram del Norte, que conectaría a Bogotá con Chía, Cajicá y Zipaquirá, y la adquisición de material rodante para el RegioTram de Occidente, que enlazará la capital con Funza, Mosquera, Madrid y Facatativá.

El director de Planeación Nacional, Julián Buitrago, señaló que el Gobierno busca apoyar la movilidad regional y avanzar en el saneamiento de las aguas de Bogotá.

Por su parte, el gobernador de Cundinamarca, Jorge Emilio Rey, destacó que “es acertada la visión del Gobierno nacional y de Planeación Nacional al incluir una perspectiva regional en la construcción del Plan Nacional de Desarrollo. La misión es clara: crecer un 6 %. Tanto Cundinamarca como Bogotá registran un crecimiento interesante de su PIB y podemos crecer mucho más para aportar a los territorios que están rezagados. La ruta que estamos trazando es la competitividad, el crecimiento económico y el acceso a los beneficios del Estado”.

Gobierno de Gustavo Petro se rajó en el cumplimiento del Plan Nacional de Desarrollo

El alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, manifestó la disposición del Distrito para trabajar con el Gobierno nacional y planteó la revisión de normas que permitan mejorar la planeación territorial y facilitar la financiación de proyectos: “El Distrito agradece la disposición de la Nación”.

La agenda contempla que la Nación, Bogotá, Cundinamarca y sus municipios coordinen la estructuración, el licenciamiento, la gestión predial y el cierre financiero para pasar de la planeación a la ejecución de las iniciativas.